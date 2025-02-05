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Ünlü halıcı Nurhan Ör'ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
19:40
Ünlü halıcı Nurhan Ör'ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu
Ünlü halıcı Nurhan Ör cinayetiyle ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. İstanbul'da darp edildikten sonra halıya sarılarak otomobilin bagajında Kocaeli'ye getirilen ve cesedi parçalara ayrılıp, asitle eritilen Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'ün cinayetine ilişkin tutuklanan 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Olaya ilişkin dinlenen kimyacı tanık, sanık Ahmet T'nin cinayetten 8 ay önce kendisinden çeşitli asitler satın aldığını söyledi. İşte korkunç cinayette yeni detaylar...