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Haberler Yaşam Ünlü halıcı Nurhan Ör'ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:40

Ünlü halıcı Nurhan Ör'ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu

Ünlü halıcı Nurhan Ör cinayetiyle ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. İstanbul'da darp edildikten sonra halıya sarılarak otomobilin bagajında Kocaeli'ye getirilen ve cesedi parçalara ayrılıp, asitle eritilen Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'ün cinayetine ilişkin tutuklanan 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Olaya ilişkin dinlenen kimyacı tanık, sanık Ahmet T'nin cinayetten 8 ay önce kendisinden çeşitli asitler satın aldığını söyledi. İşte korkunç cinayette yeni detaylar...

Ünlü halıcı Nurhan Ör’ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu

Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım 2023'den itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Nurhan Ör'ün otomobilini Gebze'de terk edilmiş halde bulmuştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bin saatlik kamera kaydı incelenerek olay aydınlatılmıştı.

Ünlü halıcı Nurhan Ör’ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün darp edilerek bayıltıldığı, daha sonra halıya sarılıp otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiği belirlenmişti. Ör'ün vücudunun parçalara ayrılarak, asitle eritildiği tespit edilmişti. Polis ekiplerinde gözaltına alınan Işık E. (57), Ahmet T. (58), Bahadır T. (31), Ceyhun A. (58), Emrah D. (35), Ferdi G. (38) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kan dolduran cinayette zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile arkadaş olduğu öğrenilmişti.

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Ünlü halıcı Nurhan Ör’ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu

"HUSUMETİ YOKTU"

Cinayete ilişkin açılan davanın 2. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tanık olarak dinlenen Cihat C., "Ahmet ve Işık'ı tanırım. Nurhan'ın emlak işleriyle uğraşıyordum. Olay günü inşaata gidecekti ancak iptal oldu. Nurhan, olaydan bir gün önce, aracına müşteri geldiğini, Bahadır'ın kendisini çağırdığını, Işık ile İstanbul'a gideceğini söyledi.

Ünlü halıcı Nurhan Ör’ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu

Nurhan'ın eşi akşam beni arayınca olaydan haberdar oldum. Eşi, Nurhan'a ulaşamadığını söyledi. Işık'ı aradığımda, Nurhan'ın kendisini annesine bıraktığını ve nereye gittiğini bilmediğini, Erdal isimli şahısla tartıştığını söyledi. Bunun üzerine Nurhan'ı aradım. Telefonu kamyoncu açtı. Telefonu kasada bulduğunu söyledi. Kamyoncunun attığı konumu gittik. Kamyoncunun geçiş güzergahını gezdik, bir şey buluruz umudu ile aradık ancak bir şey bulamadık. Nurhan'ın sanıklarla alacağı veya husumeti yoktu" dedi.

Ünlü halıcı Nurhan Ör’ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu

"8 AY ÖNCE AHMET BENDEN ÇEŞİTLİ ASİTLER İSTEDİ"

Tanık Nusrettin T. ise, "Sanıklardan sadece Ahmet'i tanırım. Kimyacıyım. Dükkanı kapattım ancak ürünleri temin edebiliyorum. Olaydan 3 gün önce Ahmet benden asit istedi. Ne yapacağını sordum, söylemediği ve metamfetamin yapımında kullanıldığı için vermedim. Arkadaşının istediğini söyleyip ısrar edince kendisine asiti temin ettim. Ne yapacağını defalarca sormama rağmen söylemedi, 200 litre diye hatırlıyorum ancak ilk ifademde 100 dediysem o ifadem geçerlidir. Karşılığında bin Euro verdi. Bu asit eriticidir. Herhangi bir ruhsata tabi değildir, satımı serbesttir. Ahmet'le Nihat isimle arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. 8 ay önce de Ahmet benden çeşitli asitler istedi, o zaman da kendisine verdim" diye konuştu.

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