Ünlü halıcı Nurhan Ör’ü parçalara ayırıp katletmişlerdi! Korkunç cinayette tanıklar ilk kez konuştu

"8 AY ÖNCE AHMET BENDEN ÇEŞİTLİ ASİTLER İSTEDİ"

Tanık Nusrettin T. ise, "Sanıklardan sadece Ahmet'i tanırım. Kimyacıyım. Dükkanı kapattım ancak ürünleri temin edebiliyorum. Olaydan 3 gün önce Ahmet benden asit istedi. Ne yapacağını sordum, söylemediği ve metamfetamin yapımında kullanıldığı için vermedim. Arkadaşının istediğini söyleyip ısrar edince kendisine asiti temin ettim. Ne yapacağını defalarca sormama rağmen söylemedi, 200 litre diye hatırlıyorum ancak ilk ifademde 100 dediysem o ifadem geçerlidir. Karşılığında bin Euro verdi. Bu asit eriticidir. Herhangi bir ruhsata tabi değildir, satımı serbesttir. Ahmet'le Nihat isimle arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. 8 ay önce de Ahmet benden çeşitli asitler istedi, o zaman da kendisine verdim" diye konuştu.