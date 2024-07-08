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Haberler Yaşam Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 10:23

Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!

Kadıköy'de yaşayan iki komşudan biri diğerinin hakaretlerinden bunalıp 150 yıllık tarihi evini terk etmek zorunda kaldı. Bebek ürünleri satan bir zincir mağazanın sahibi işadamı İbrahim Şener, komşusu Sevim İşler ile tartıştı. "Göz suratlı, çekme beni i...ne" sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunan işadamı, "Çok sevdiğim Kadıköy'den Ataşehir'e taşınmak zorunda kaldım" dedi. Mahkeme, komşusunun ikametini değiştirecek kadar bunaltan İşler'in, işadamının şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiğini vurgulayarak 2 bin 340 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ARZU KAYA
Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!

Ünlü bir bebek ürünleri satan zincir mağazanın sahibi İbrahim Şener'in komşusu ile başı derde girdi. Şener'i aynı sokakta oturan komşusu Sevim İşler ile adliyelik eden olay geçen yıl nisan ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı.

Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!

"GÖZ SURATLI" DİYEREK HAKARETLER YAĞDIRDI

40 yıldır Kadıköy'de oturan işadamı İbrahim Şener, Yeldeğirmeni semtinde restore ettirdiği 150 yıllık 2 katlı tarihi bir evde ikamet ediyordu.

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Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!

İddiaya göre akşam saatlerinde evine gelen Şener, Sevim İşler tarafından çağrıldı. Kadının kendisine bağırıp küfrettiğini gören Şener neye uğradığını şaşırdı. Karşılık vermeyen işadamı cep telefonuna sarıldı ve olup biteni kayda almaya başladı. O sırada komşusu İşler, "Göz suratlı" diyerek devamında küfür ve hakaretler yağdırdı.

Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!

"KOMŞUM YÜZÜNDEN ÇOK SEVDİĞİM YERDEN TAŞINDIM"

İşadamı İbrahim Şener savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay ayında evdeki yakınları ve yoldan geçen onlarca insanın da olaya şahit olduğunu, şüphelinin tekrar eden eylemlerini anlamlandıramadığını belirterek, "Bu nedenle çok sevdiğim Kadıköy'den Ataşehir semtine taşınmak zorunda kaldım. Huzur sağlandığında tekrar dönmek en büyük arzum" dedi.

Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!

ŞEREFİNİ RENCİDE ETTİ CEZASI

Tarafların aynı sokakta ikamet ettiğini ve aralarında sorunlar bulunduğunu belirten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, komşusunun ikametini değiştirecek kadar bunaltan Sevim İşler'in "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini istedi.

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