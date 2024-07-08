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Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
10:23
Ünlü iş adamı hayatının şokunu yaşadı: Zorba komşu evinden etti!
Kadıköy'de yaşayan iki komşudan biri diğerinin hakaretlerinden bunalıp 150 yıllık tarihi evini terk etmek zorunda kaldı. Bebek ürünleri satan bir zincir mağazanın sahibi işadamı İbrahim Şener, komşusu Sevim İşler ile tartıştı. "Göz suratlı, çekme beni i...ne" sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunan işadamı, "Çok sevdiğim Kadıköy'den Ataşehir'e taşınmak zorunda kaldım" dedi. Mahkeme, komşusunun ikametini değiştirecek kadar bunaltan İşler'in, işadamının şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiğini vurgulayarak 2 bin 340 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.