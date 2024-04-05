Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU DAVADA İLGİNÇ KARAR

İş adamı Zülküf Dakın'ın, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuru yaptı. İhanet ettiği eşi Ece Dakın'ın şiddet eğiliminde olduğunu belirten iş adamı, genç kadın hakkında işyerine ve konutuna yaklaşmama cezası ve iletişim araçları ile telefon ve sosyal medya gibi gereçlerle aramama kararı aldırdı.

Genç kadının avukatlarının da bu karara itiraz edeceği vurgulandı. Öte yandan iş adamı Zülküf Dakın'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin 500 bin liraya yakın kredi kartını kullandığını ve bu yüzden icrayla karşı karşıya kaldığını söylediği öğrenildi.