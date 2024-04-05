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Haberler Yaşam Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:02

Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!

İzmir'de Ece Dakın, ünlü bir restoranın işletmecisi olan eşi Zülküf Dakın'ın cebinde bulduğu Ali-Nino heykelli anahtarlık ile anlatıldığını anladı. Dedektif gibi iz sürüp iş insanı Dakın'ın yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkardı! Ardından tam 20 milyon lira tazminat davası açtı! Ancak Ali-Nino davası ilginç bir gelişme yaşandı! İş insanı Zülküf Dakın, ihanet ettiği eşi hakkında aldırdığı karar şok etkisi yarattı!

Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!

Gürcistan'da bulunan Ali Nino heykelleri, ünlü bir restoranın işletmecisi Zülküf Dakın'ın ihanetini ortaya çıkardı. Yeni Asır'ın haberine göre evli ve bir çocuk annesi Ece Dakın, eşi Zülküf Dakın'ın cebinde bulduğu Ali Nino heykelli anahtarlık sonrası aldatıldığını anladı.

Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!

Dedektif gibi iz süren Dakın, eşinin telefonunda psikolojik danışman olarak kaydettiği kişi ile aşk yaşadığını ortaya çıkardı.

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Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!

20 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTİYOR

Eşi Zülküf Dakın'ın sevgilisinin eğitim masraflarına kadar çeşitli ödemeler yaptığını ve birlikte eğlence mekanlarına gittiklerini ortaya çıkaran Ece Dakın, boşanma davası açtı. 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle açılan davada Ece Dakın, kocasından 10 milyon maddi, 10 milyon manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminat talep etti. Türkiye'nin konuştuğu Ali-Nino davasında, ilginç bir olay çıkardı!

Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU DAVADA İLGİNÇ KARAR

İş adamı Zülküf Dakın'ın, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuru yaptı. İhanet ettiği eşi Ece Dakın'ın şiddet eğiliminde olduğunu belirten iş adamı, genç kadın hakkında işyerine ve konutuna yaklaşmama cezası ve iletişim araçları ile telefon ve sosyal medya gibi gereçlerle aramama kararı aldırdı.

Genç kadının avukatlarının da bu karara itiraz edeceği vurgulandı. Öte yandan iş adamı Zülküf Dakın'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin 500 bin liraya yakın kredi kartını kullandığını ve bu yüzden icrayla karşı karşıya kaldığını söylediği öğrenildi.

Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!

HÜZÜNLÜ BİR AŞK HİKAYESİ

Ali ve Nino heykelinin hikayesi, Azerbaycanlı bir Müslüman olan Ali Khan Shirvanshir ile Gürcü bir Hristiyan olan Nino Kipiani arasındaki maceralı aşkı anlatır.

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