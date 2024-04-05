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Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
11:02
Ünlü iş insanı Zülküf Dakın 20 milyon liralık ihanet davası: Ali Nino Heykeli yakalattı!
İzmir'de Ece Dakın, ünlü bir restoranın işletmecisi olan eşi Zülküf Dakın'ın cebinde bulduğu Ali-Nino heykelli anahtarlık ile anlatıldığını anladı. Dedektif gibi iz sürüp iş insanı Dakın'ın yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkardı! Ardından tam 20 milyon lira tazminat davası açtı! Ancak Ali-Nino davası ilginç bir gelişme yaşandı! İş insanı Zülküf Dakın, ihanet ettiği eşi hakkında aldırdığı karar şok etkisi yarattı!