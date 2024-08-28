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Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:15

Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasında şok mesajlar: Kocanı aldım sefil varoş ahahahah!

"Kocanı aldım" diyerek eşinin eski eşi Ayça Kerimoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Burcu Tandoğan Aner'in davasında taraflar son sözlerini söyledi. Aner, "Evlendikten sonra huzur bozdu" derken, Kerimoğlu ise, "Düşünsene biri kocanı alıyor, üstüne evleniyor, gıkın çıkmıyor ahahahah" diye mesajlara maruz kaldığını belirtti. İki iş kadının karşı karşıya geldiği davada mahkemenin karar vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

ARZU KAYA
Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasında şok mesajlar: Kocanı aldım sefil varoş ahahahah!

Kendisine ait giyim ve kozmetik markası olan Burcu Tandoğan Aner ile yine kendisine ait başka bir giyim markasına sahip Ayça Kerimoğlu'nun "kocanı aldım" davasında son sözler söylendi…

Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasında şok mesajlar: Kocanı aldım sefil varoş ahahahah!

"KOCANI ALDIM, SEFİL VAROŞ" DAVASI
CEO'su iş adamı Bertan Aner 2020 yılında Ayça Kerimoğlu'dan boşandı, evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi.

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Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasında şok mesajlar: Kocanı aldım sefil varoş ahahahah!

Tarafları adliyelik yapan süreç de bundan sonra başladı. İddiaya göre Burcu Tandoğan Aner, Ayça Kerimoğlu'na, "Kocanı aldım. Ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın" mesajları attı.

Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasında şok mesajlar: Kocanı aldım sefil varoş ahahahah!

Evine girmeye çalıştı. Savcılık "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", "kadına karşı tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasında şok mesajlar: Kocanı aldım sefil varoş ahahahah!

"EVLENDİKTEN SONRA HUZUR BOZDU"
Sanık Burcu Tandoğan Aner avukatı aracılığıyla davaya gönderdiği cevap dilekçesinde, Bertan Aner'in kendisiyle evlenmesinden sonra Burcu Tandoğan'ın huzur bozmak için mesajlar gönderdiğini ileri sürdü.

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