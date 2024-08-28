Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:15
Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasında şok mesajlar: Kocanı aldım sefil varoş ahahahah!
"Kocanı aldım" diyerek eşinin eski eşi Ayça Kerimoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Burcu Tandoğan Aner'in davasında taraflar son sözlerini söyledi. Aner, "Evlendikten sonra huzur bozdu" derken, Kerimoğlu ise, "Düşünsene biri kocanı alıyor, üstüne evleniyor, gıkın çıkmıyor ahahahah" diye mesajlara maruz kaldığını belirtti. İki iş kadının karşı karşıya geldiği davada mahkemenin karar vermesi bekleniyor. İşte detaylar...