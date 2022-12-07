Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!

Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.