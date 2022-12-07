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Haberler Yaşam Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:14

Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!

İstanbul Taksim'de dehşet dolu anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Ayten Soykök, yayaların arasına daldı. Yolda yürüyen nişanlı çiftten biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı…

Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!

Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı. İnanılmaz olay, dün saat 12.30 sıralarında Taksim'de yaşandı… Ünlü oyuncu Ayten Soykök (50), 34 BPK 601 plakalı otomobiliyle semtin sokaklarında seyretmeye başladı.

Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!

Ara sokaktan caddeye dönüş yapan Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki kaldırım aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ölümden kılpayı kurtuldu.

Taksim'de dehşet anları! Ünlü kadın oyuncu yayaların arasına böyle daldı | Video

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Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!

Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!

Kazadan kılpayı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, "Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kılpayı kurtuldum.


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