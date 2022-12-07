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Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
11:14
Ünlü oyuncu Ayten Soykök gözaltına alındı: Ölümden kıl payı kurtuldular!
İstanbul Taksim'de dehşet dolu anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Ayten Soykök, yayaların arasına daldı. Yolda yürüyen nişanlı çiftten biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı…