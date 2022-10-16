Haberler Yaşam Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:33

Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan ölümü ile sevenlerini yasa boğdu. 59 yaşındaki oyuncu pek çok dizi ve filmde rol aldı. Hayat dolu bir insan olarak çevresinde tanınan ve hastalığıyla ilgili yakın zamanda iyiye gittiğine dair açıklamalarda bulunan oyuncunun acı haberini yakın dostu Hamdi Alkan duyurdu. Acı haber sonrası "Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, ne kanseriydi?" soruları yanıt arıyor. Kalkava'nın ölümüyle sanatçı dostlarından da veda paylaşımları geldi. Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, ne kanseriydi? İşte hayatından detaylar.