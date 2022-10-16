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Haberler Yaşam Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:33

Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan ölümü ile sevenlerini yasa boğdu. 59 yaşındaki oyuncu pek çok dizi ve filmde rol aldı. Hayat dolu bir insan olarak çevresinde tanınan ve hastalığıyla ilgili yakın zamanda iyiye gittiğine dair açıklamalarda bulunan oyuncunun acı haberini yakın dostu Hamdi Alkan duyurdu. Acı haber sonrası "Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, ne kanseriydi?" soruları yanıt arıyor. Kalkava'nın ölümüyle sanatçı dostlarından da veda paylaşımları geldi. Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, ne kanseriydi? İşte hayatından detaylar.

Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol üstlenen ve pozitif enerjisiyle çevresinde oldukça sevilen Billur Kalkavan, kanser hastalığına yenik düştü. Oldukça uzun bir süredir tedavi altında olan ve son dönemde iyiye gittiğini dile getiren 59 yaşındaki oyuncunun ne yazık ki acı haberi geçtiğimiz gün geldi. Billur Kalkavan akciğer kanseriydi. Peki, Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte detaylar.

Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

BİLLUR KALKAVAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Akciğer kanseri olan 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi yönetmen Hamdi Alkan duyurdu.Billur Kalkavan'ın ölüm sebebinin bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri olduğu açıklandı.

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Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. 59 yaşındaki Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medyada "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

BİLLUR KALKAVAN HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, neden öldü, kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Uzun süredir kanserle savaşıyordu! Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan (2 Kasım 1962, İstanbul - 15 Ekim 2022, İstanbul) Türk oyuncu ve sunucu.

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

Billur Kalkavan'ın Hayatı

Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

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