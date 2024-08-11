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Giriş Tarihi: 11.08.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 07:49

Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi

İstanbul'daki ünlü bir giyim mağazasında güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C'nin kadınların üzerini değiştirdiği alanı izleyebilmek için kameraların açısını değiştirdiği ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan genç kadın kameradan izlendiğini fark edince güvenlik müdürü deşifre oldu. Genç kadının şikâyeti sonrası sapık müdür hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi

İstanbul'da bulunan ünlü bir giyim mağazasında güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C'nin kadınların üzerini değiştirdiği alanı izleyebilmek için kameraların açısını değiştirdiği ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz 26 Aralık ayında İstanbul Beyoğlu'nda bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Seda Y., iş yerinde yapılan tadilat nedeniyle kendilerine ayrılan bir bölüme üzerlerini değiştiriyordu.

Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi

KAMERANIN AÇISINI SOYUNMA ALANINA ÇEVİRDİ

Olayın yaşandığı gün işyerine gelen genç kadın işletmenin üst katına çıkarak üzerini değiştirmek istedi. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra üniformasını giyen Seda Y., iş yerinde bulunan güvenlik kamerasının açısının değiştirilerek soyunduğu alanı izlendiğini gördü. Bu durumu diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaşan genç kadın geçmişe yönelik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

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Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi

GÜVENLİK MÜDÜRÜ KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞ
Seda Y., yaptığı incelemede üzerini değiştirdiği sırada kameranın kendisini kayda aldığını fark etti. Görüntüyü en başa aldığında ise kameranın açısını aynı işletmede güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C., isimli şahısın değiştirdiğini ve bu durumun kamera tarafından kayıt altına alındığını fark etti. Yaşadığı şokun ardından genç kadın emniyete giderek kendisini dikizleyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi

GÜVENLİK MÜDÜRÜ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Gözaltına alınan Bahadır C., emniyette verdiği ifadesinde söz konusu kameranın açısının iş yerinde tadilat olması ve çalışma yapan mimarın özel eşyalarının kaybolmaması için açıyı değiştirdiğini o bölgede personelin kıyafetini değiştirdiğini bilmediğini söyledi.

Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi

Kimseyi dikizlemediğini söyleyen güvenlik müdürü üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu görüntüler incelenmesi için bilirkişiye verildi.

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