Giriş Tarihi: 11.08.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
07:49
Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi
İstanbul'daki ünlü bir giyim mağazasında güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C'nin kadınların üzerini değiştirdiği alanı izleyebilmek için kameraların açısını değiştirdiği ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan genç kadın kameradan izlendiğini fark edince güvenlik müdürü deşifre oldu. Genç kadının şikâyeti sonrası sapık müdür hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.