Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı! Güvenlik müdürü soyunan çalışanlarını dikizledi

GÜVENLİK MÜDÜRÜ KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞ

Seda Y., yaptığı incelemede üzerini değiştirdiği sırada kameranın kendisini kayda aldığını fark etti. Görüntüyü en başa aldığında ise kameranın açısını aynı işletmede güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C., isimli şahısın değiştirdiğini ve bu durumun kamera tarafından kayıt altına alındığını fark etti. Yaşadığı şokun ardından genç kadın emniyete giderek kendisini dikizleyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.