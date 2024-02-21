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Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
11:11
Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”
ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan ve milyonlarca takipçiye ulaşan, ebeveynlik üzerine tavsiyeleriyle tanınan ünlü Youtuber Ruby Franke, tam 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuklarını fiziksel ve ruhsal olarak istismar ettiği ortaya çıkan kadın, mahkemedeki tavrıyla da büyük dikkat çekti.