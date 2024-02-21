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Haberler Yaşam Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:11

Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan ve milyonlarca takipçiye ulaşan, ebeveynlik üzerine tavsiyeleriyle tanınan ünlü Youtuber Ruby Franke, tam 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuklarını fiziksel ve ruhsal olarak istismar ettiği ortaya çıkan kadın, mahkemedeki tavrıyla da büyük dikkat çekti.

Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”

"8 Passenger" adlı Youtube kanalı aracılığıyla milyonlarca kişiye ebeveynlik tavsiyesi veren kadın, mahkemede aldığı cezayı öğrendiğinde, gözyaşları içinde özür dilese de, çocuklarını aç bıraktığını ve istismar ettiğini kabul etti.

Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”

Jodi Hildebrant adlı iş ortağının da aynı cezayı aldığı mahkemede, hakim her ikisine de 1 ila 15 yıl olmak üzere dört dönem hapis cezasını onadı. Franke Ruby'nin bu cezaya itiraz etmek için ise 30 günü bulunuyor.

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Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”

Utah Savcısı Eric Clarke, Franke'nin dokuz ve on bir yaşlarında olan iki çocuğunu "toplama kampına benzer bir ortamda yaşamak zorunda bıraktığını, çcouklara yemek, su ve hatta uyuyacak yatak bile vermediğini söyledi.

Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”

Ruby Franke'nin aldığı cezayı duyduğunda "gözyaşlarına boğulduğu" anlar dikkat çekti. Çocuklarından özür dileyen kadın, savunmasında "O kadar şaşırmıştım ki karanlığın aydınlık, doğrunun yanlış olduğuna inandım" cümlelerini kullandı.

Ünlü Youtuber’a 60 Yıl hapis cezası! Mahkemede gözyaşları da kurtaramadı: “Çocuklarını bağladı, aç bıraktı ve…”

Yaptığı kötülüğe dair yorumu ise şöyleydi; "Bu dünyanın, kontrol eden polislerle, yaralayan hastanelerle, beyin yıkayan devlet kurumlarıyla, yalan söyleyen ve şehvet duyan kilise liderleriyle, korumayı reddeden kocalarla ve istismara ihtiyaç duyan çocuklarla dolu kötü bir yer olduğuna inandırıldım" dedi.

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