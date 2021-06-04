Son dönemde birçok şirket halka arz başvurularını SPK'ya iletiyor. Bu kapsamda son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co halka arz süreçleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler bilindiği üzere ilk olarak talep toplama işlemini belirledikleri tarihlerde gerçekleştiriyor. Buna göre; Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek, borsada işlem görecek? Sorusu son günlerde yanıt aramaya başladı. Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co halka arz tarihleri ve tüm detaylar…