’Ünlülerin tefecisi’ soruşturmasında yeni gelişme: Seda Sayan’ın ifadesi ortaya çıktı!

SEDA SAYAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Seda Sayan'ın ifadesinde "Örfi benim arkadaşımdı, aramızda tefecilik ilişkisi yok. Ben şikayetçi değilim. 2020-2023 yılları arasında beraber çalışacaktık. Bir kanalda program yapacaktık. Olmadı. Vazgeçildi. Ele geçirilen ve ismimin yazdığı evrak tefecilikle alakalı değil." dediği öğrenildi.

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