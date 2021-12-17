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Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:51

Ünü Türkiye sınırlarını aşmıştı! Google'da 'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni gelişme...

Kahramanmaraş'ta Şehir Meydanı projesi için yıkılması planlanan, yapısı ve boyasıyla dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde son kiracı da çıkıyor. Binada taşınma işleminin birkaç güne tamamlanacağı belirtildi.

İHA
Ünü Türkiye sınırlarını aşmıştı! ’Dünyanın en saçma binası’ ile ilgili yeni gelişme...

ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞMIŞTI! 'DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI' İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak Şehir Meydanı Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ünü Türkiye sınırlarını aşmıştı! ’Dünyanın en saçma binası’ ile ilgili yeni gelişme...

Toplam 35 bin metrekare alana sahip alanda yapılması planlanan meydan projesi için, eski adliye binası ve il emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları tamamlandı.

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Ünü Türkiye sınırlarını aşmıştı! ’Dünyanın en saçma binası’ ile ilgili yeni gelişme...

Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.

Ünü Türkiye sınırlarını aşmıştı! ’Dünyanın en saçma binası’ ile ilgili yeni gelişme...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlanan süreçte, Özel İdare İş Merkezi de yıkılacak.

Ünü Türkiye sınırlarını aşmıştı! ’Dünyanın en saçma binası’ ile ilgili yeni gelişme...

Binada taşıma işlemi yaptıklarını söyleyen Enes Eryılmaz, "Malum, yıkım aşamasına gelindi. Biz de taşıma işlemlerini yapıyoruz.

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