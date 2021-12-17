HaberlerYaşamÜnü Türkiye sınırlarını aşmıştı! Google'da 'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:34Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:51
Ünü Türkiye sınırlarını aşmıştı! Google'da 'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni gelişme...
Kahramanmaraş'ta Şehir Meydanı projesi için yıkılması planlanan, yapısı ve boyasıyla dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde son kiracı da çıkıyor. Binada taşınma işleminin birkaç güne tamamlanacağı belirtildi.