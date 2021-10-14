Urartu savaşçısının kemeri bulundu! Karadeniz’de tarihi keşif...

'URARTU DÖNEMİNDE YERLEŞİM YERİYMİŞ'

Kazıdaki en önemli keşfin, Urartu Devleti'nin bölgedeki varlığını ispatlayan bulgular olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Bizim açımızdan çok önemli olan kentin Urartu döneminde de yerleşim yeri olduğunu gösteren önemli bulgular çıkması. Kurtarma kazısı sırasında çıkan bulgulardan biri Urartu savaşçısının kemeri. Urartular, Doğu Anadolu'da demir çağının en görkemli topluluklarından bir tanesi. Demir çağı seramikleri bize Urartu dönemini gösteriyordu ama bir yerleşim yeri olduğuna dair çok fazla bulgumuz yoktu. Satala'nın Urartu döneminde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu bize gösterdi. Bilhassa bulduğumuz savaşçı kemeri, mezar ve kalıntılar buranın Urartu döneminde de Karadeniz'in ana hattında belki de Trabzon'a kadar olan yol hattında bir Urartu birimi olduğunu da göstermiş oldu" diye konuştu.

