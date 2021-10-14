Urartu savaşçısının kemeri bulundu! Karadeniz’de tarihi keşif...

Gümüşhane Kelkit'in Sadak köyü sınırlarında, Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki 4 büyük lejyondan 15'inci Apollinaris Lejyonu'nun 600 yıl hüküm sürdüğü Satala Antik Kenti'nde; 4 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler Genel Müdürlüğü, Gümüşhane Valiliği ve Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle 25 dönüm alanda kazı başlatıldı. Lejyonun ana kampı kabul edilen 'Castrum'daki kazılarda, Urartu döneminden kalma, üzerinde baş tanrı Haldi ile bitki ve hayvan sembollerinin yer aldığı savaşçılara ait bronz kemer ile galeri, seramik parça ve taş figürlere ulaşıldı.