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Haberler Yaşam Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 19:58 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 19:58

Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı heyecanı tüm Uşak'ta büyük bir coşkuyla bekleniyor. 2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Uşak'ta Ramazan Bayramı sevinçle karşılanacak. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı, Uşak'taki camilerde bayram namazı kılınarak bayram coşkusu başlayacak. Vatandaşlar, manevi huzur içinde saf tutarak bayram namazını eda edecek ve ardından sevdikleriyle bayramlaşarak bu özel günün tadını çıkaracak. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Uşak'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Uşak bayram namazı saati...

Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nı coşku ve neşe içinde karşılamaya hazırlanıyor. Bayramın en mühim ibadetlerinden biri olan bayram namazı, camilerde büyük bir toplulukla, birlik ve beraberlik içinde yerine getirilecek. Peki, Uşak'ta bayram namazı saati ne zaman olacak? İşte, Uşak bayram namazı saati

Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.

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Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Uşak Bayram namazı saati;

Uşakta bayram namazı bu yıl 07.20'de kılınacak.

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?
Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.