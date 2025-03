Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.

İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.

Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.

Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:

Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.

Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.

Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.

İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.

Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.

Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.