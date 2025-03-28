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Uşak bayram namazı saati! 2025 Uşak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
19:58
Bayram namazı heyecanı tüm Uşak'ta büyük bir coşkuyla bekleniyor. 2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Uşak'ta Ramazan Bayramı sevinçle karşılanacak. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı, Uşak'taki camilerde bayram namazı kılınarak bayram coşkusu başlayacak. Vatandaşlar, manevi huzur içinde saf tutarak bayram namazını eda edecek ve ardından sevdikleriyle bayramlaşarak bu özel günün tadını çıkaracak. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Uşak'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Uşak bayram namazı saati...