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Haberler Yaşam Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki
Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 09:10

Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

Uşak TOKİ kura çekimi daha önce kura takviminde belirtildiği üzere bugün gerçekleştiriliyor. Merkez, Eşme 3. Etap ve Ulubey ilçeleri için düzenlenecek olan kura çekimine ilişkin Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve sonuç ekranı araştırılıyor. TOKİ İlk Evim Projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen ve daha önce başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar bugün TOKİ Uşak kura çekimi sonuçları açıklandı mı sorusuyla nihai isim listesini araştırıyor. İşte 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki!

Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

TOKİ Uşak kura çekimi canlı izle ekranı 1050 konut için başvuru yapan vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Bugün düzenlenen çekilişle Merkez, Eşme 3. Etap ve Ulubey ilçelerinde yapılacak konutlar sahiplerini buluyor. Peki Uşak TOKİ nihai isim listesi ne zaman belli olacak, kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama sayfası!

Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Uşak TOKİ 1.050 konut hak sahibi belirme kurası Merkez, Eşme 3. etap ve Ulubey ilçeleri için 4 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

Sivaslı Pınarbaşı ilçesi için ise başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kura çekimi yapılmayacak.

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Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Uşak TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 4 Şubat – Saat: 10:00

EŞME 3. ETAP – 4 Şubat – Saat: 10:00

Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

ULUBEY– 4 Şubat – Saat: 10:00

SİVASLI PINARBAŞI – BAŞVURU SAYISI AZ, HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK

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