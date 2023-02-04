Haberler Yaşam Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 09:10

Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle: 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki

Uşak TOKİ kura çekimi daha önce kura takviminde belirtildiği üzere bugün gerçekleştiriliyor. Merkez, Eşme 3. Etap ve Ulubey ilçeleri için düzenlenecek olan kura çekimine ilişkin Uşak TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve sonuç ekranı araştırılıyor. TOKİ İlk Evim Projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen ve daha önce başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar bugün TOKİ Uşak kura çekimi sonuçları açıklandı mı sorusuyla nihai isim listesini araştırıyor. İşte 2023 7. Etap TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayın ekranı ile 1.050 konut için isim listesi sonuçları sorgulama linki!