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‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
16:24
‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!
Aykut Yakut isimli vatandaşın cep telefonuna bir mesaj geldi. "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" ifadelerinin yer aldığı linke tıklayan adam, 62 bin lirasını kaybetti. Dolandırıldığını anlayınca savcılığa giden Yakut, başına gelenleri şöyle özetledi…