Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 16:24

‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!

Aykut Yakut isimli vatandaşın cep telefonuna bir mesaj geldi. "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" ifadelerinin yer aldığı linke tıklayan adam, 62 bin lirasını kaybetti. Dolandırıldığını anlayınca savcılığa giden Yakut, başına gelenleri şöyle özetledi…

‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!

Dolandırıcıların kurdukları tuzak "Bu kadarına da pes" dedirtti. Telefonuna gelen "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajını gören Aykut Yakut, bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı.

‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!

Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut'un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi. Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!

Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Yakut, "'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?' şeklinde bir mesaj geldi.

‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!

Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş.

‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye’ şeklinde gelen linke tıkladı: Başına gelmeyen kalmadı!

Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA