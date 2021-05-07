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Haberler Yaşam Uygulama değişti! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:54

Uygulama değişti! belgesi alma ekranı: 7 Mayıs ile çalışma izni belgesi nasıl alınır?

Bugün sona ermesi beklenen haricindeki ile ilgili 'ndan son dakika haberi geldi! izin belgesi uygulamasının bugün, yani 7 Mayıs tarihinde değişmesi bekleniyordu. Önceki sokağa çıkma yasağı uygulamalarında işveren tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi artık e-Devlet üzerinden tek merkezden alınması planlandı ancak yeni duyuru ile bu sürecin ertelendiği kamuoyu ile paylaşıldı. Tam kapanma sürecinde yeni sokağa çıkma yasağı belgesi işlemleri ve geçerlilik süresi hakkında sorulara yanıt arıyor. Buna göre, çalışma izni belgesi, bir başka değişle çok sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi e-Devlet ile nasıl alınır?

Uygulama değişti! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

belgesi, diğer adıyla çalışma izni için merkezi sistem getirildi ve bugün son gün olarak açıklanmıştı. Teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından yeni uygulanan sistem, 7 Mayıs-17 Mayıs arası zorunlu olacağı duyurusunda kısa bir süre sonra yeni bir açıklama geldi ve 'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan izinlerin bu hafta da geçerli olacağı açıklandı. Bu duyuru sonrası tam kapanma sürecinde çalışanlar, " nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda, tarafından yayımlanan tam kapanma konulu son genelgeye göre "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, adım adım sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma işlemi hakkında bilgiler!

Uygulama değişti! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Uygulama değişti! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

E DEVLET ÇALIŞMA BAŞVURU YÖNTEMİ

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor.

Uygulama değişti! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.

Uygulama değişti! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

Bunun için e başvuru ekranında gözüken "Başvuru Türü "bölümünden "Çalışma İzin" İşlemleri bölümünü seçin Ardından Alt Başvuru Türü için Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup başvuru seçeneğine tıklayın.

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