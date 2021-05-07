Uygulama değişti! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

Bugün sona ermesi beklenen e-devlet haricindeki çalışma izin belgesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika haberi geldi! Sokağa çıkma yasağı izin belgesi uygulamasının bugün, yani 7 Mayıs tarihinde değişmesi bekleniyordu. Önceki sokağa çıkma yasağı uygulamalarında işveren tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi artık e-Devlet üzerinden tek merkezden alınması planlandı ancak yeni duyuru ile bu sürecin ertelendiği kamuoyu ile paylaşıldı. Tam kapanma sürecinde yeni sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi işlemleri ve geçerlilik süresi hakkında sorulara yanıt arıyor. Buna göre, çalışma izni belgesi, bir başka değişle çok sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi e-Devlet ile nasıl alınır?