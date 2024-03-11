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Haberler Yaşam Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:51

Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...

Çin'in Shandong kentinde sekreter olarak çalışan genç bir kadın olan Bayan Wang, işitme sorunu yaşadığını fark ettikten sonra yakın zamanda kulak muayenesi için hastaneye gitti. İki yıl boyunca her gece kulaklıklarıyla müzik dinleyerek uyuyan Çinli genç kadın, işitme kaybını telafi etmek için artık işitme cihazı takmak zorunda.

Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...

Çoğu zaman, müdürün toplantılar sırasında ona fısıldadığında sözlerini anlamakta zorluk çektiğini fark eden kadın bunun işyerinde sorunlara yol açacağından endişe ederek bir doktora başvurdu.

Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...

Kapsamlı bir inceleme, kadının sol kulağında kalıcı nörolojik işitme hasarı oluştuğunu ve bunun da duyma güçlüğüne neden olduğunu ortaya çıkardı. Herhangi bir travma geçirip geçirmediği veya kulaklarının uzun süre yüksek seslere maruz kalıp kalmadığı sorulduğunda Bayan Wang, düşünebildiği tek şeyin her gece kulaklıklarıyla müzik dinlemek olduğunu söyledi.

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Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...

"Üniversitedeyken müzik dinlerken uykuya dalmayı severdim. Müzik dinlemeye başladığımda, bütün gece kulaklıkla uyurdum. Bu bir alışkanlık haline geldi ve bunu yaklaşık iki yıldır yapıyorum" dedi.

Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...

Hastanenin Kulak Burun Boğaz Bölümü müdürü Li Tao, Bayan Wang'ın işitme kaybının büyük olasılıkla her gece dinlediği müzikten kaynaklandığını söyledi. Ses şiddeti aşırı olmasa da kulaklar uzun süre gürültüye maruz kalıyor ve bu durum kalıcı işitme hasarına neden oluyordu.

Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...

Şans eseri Bayan Wang'ın sürekli gürültüden etkilenen yalnızca sol kulağıydı ve hasar, işitme fonksiyonu kaybının bir işitme cihazıyla telafi edilebilecek kadar hafifti.

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