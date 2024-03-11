Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...

Kapsamlı bir inceleme, kadının sol kulağında kalıcı nörolojik işitme hasarı oluştuğunu ve bunun da duyma güçlüğüne neden olduğunu ortaya çıkardı. Herhangi bir travma geçirip geçirmediği veya kulaklarının uzun süre yüksek seslere maruz kalıp kalmadığı sorulduğunda Bayan Wang, düşünebildiği tek şeyin her gece kulaklıklarıyla müzik dinlemek olduğunu söyledi.