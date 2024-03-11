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Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:51
Uyku alışkanlığı kalıcı işitme kaybına yol açtı! 2 yıl boyunca her gece böyle uyumuş...
Çin'in Shandong kentinde sekreter olarak çalışan genç bir kadın olan Bayan Wang, işitme sorunu yaşadığını fark ettikten sonra yakın zamanda kulak muayenesi için hastaneye gitti. İki yıl boyunca her gece kulaklıklarıyla müzik dinleyerek uyuyan Çinli genç kadın, işitme kaybını telafi etmek için artık işitme cihazı takmak zorunda.