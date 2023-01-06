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Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!
Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:07
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
12:11
Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!
Görenleri hayrete düşüren olay Adana'da yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı genç kız, kendisini kovalayan biri olduğunu iddia ederek, aniden çığlık atarak park halindeki otomobilin altına girdi. İhbar üzerine gelen polislerin iknasıyla 2 saat sonra aracın altından çıkarılan genç kız, olay yerinden koşarak gözden kayboldu. Genç kızı görenler şaştı kaldı...