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Haberler Yaşam Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!
Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 12:11

Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!

Görenleri hayrete düşüren olay Adana'da yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı genç kız, kendisini kovalayan biri olduğunu iddia ederek, aniden çığlık atarak park halindeki otomobilin altına girdi. İhbar üzerine gelen polislerin iknasıyla 2 saat sonra aracın altından çıkarılan genç kız, olay yerinden koşarak gözden kayboldu. Genç kızı görenler şaştı kaldı...

Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!

Enterasan olay Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. Yolda yürüyen Perihan Y., bir anda çığlık atarak, kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi.

Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!

Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı.

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Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!

Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.

Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi.

Genç kız çığlık atarak arabanın altına girdi: Görenler hemen ekiplere haber verdi!

KOVALAYINCA BURAYA GİRDİM

"Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.

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