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Giriş Tarihi: 14.09.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:36

Uyuşturucu ticareti sıkı takip sonucu çökertildi: 2 kişi tutuklandı!

Olay Adana'da meydana geldi. Mehmet T., buluştuğu tır şoförü Necmettin A.'dan 6 kilo 150 gram metamfetamin olan çantayı teslim alıp, kuzeni Şahin T.'nin kullandığı otomobille bölgeden ayrıldı. Narkotik polisi uyuşturucu ticaretini anbean takip etti. Polis, otomobilin yolunu kesip, şüphelileri ters kelepçeyle yere yatırdı. Necmettin A. ve Mehmet T. tutuklandı. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Uyuşturucu ticareti sıkı takip sonucu çökertildi: 2 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu ticareti sıkı takip sonucu çökertildi: 2 kişi tutuklandı!

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Necmettin A.'nın kullandığı tırı takibe aldı. Polis, uyuşturucuyu teslim alacak olan kişiyi tespit için takibi kent merkezine kadar sürdürdü.

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Uyuşturucu ticareti sıkı takip sonucu çökertildi: 2 kişi tutuklandı!

Necmettin A., Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde Mehmet T. ve kuzeni Şahin T. ile buluştu. Necmettin A., tır'dan indirdiği uyuşturucu dolu valizi, şüpheli Mehmet T.'ye teslim etti.

Uyuşturucu ticareti sıkı takip sonucu çökertildi: 2 kişi tutuklandı!

Uyuşturucu ticaretinin ardından Mehmet T. ve Şahin T., otomobille olay yerinden ayrıldı. Narkotik polisi, ticareti delillendirdikten sonra otomobilin yolunu, caddeye çıktıkları sırada polis araçlarıyla kesti.

Uyuşturucu ticareti sıkı takip sonucu çökertildi: 2 kişi tutuklandı!

Ekipler, tarafından şüpheliler araçtan indirilip, ters kelepçe takılarak yere yatırıldı. Operasyon anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobilde narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, yolcu koltuğunun altındaki valizin içinde 6 kilo 150 gram metamfetamin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Mehmet T., Şahin T. ve Necmettin A. gözaltına alındı.

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