Giriş Tarihi: 14.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
12:36
Uyuşturucu ticareti sıkı takip sonucu çökertildi: 2 kişi tutuklandı!
Olay Adana'da meydana geldi. Mehmet T., buluştuğu tır şoförü Necmettin A.'dan 6 kilo 150 gram metamfetamin olan çantayı teslim alıp, kuzeni Şahin T.'nin kullandığı otomobille bölgeden ayrıldı. Narkotik polisi uyuşturucu ticaretini anbean takip etti. Polis, otomobilin yolunu kesip, şüphelileri ters kelepçeyle yere yatırdı. Necmettin A. ve Mehmet T. tutuklandı. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar…