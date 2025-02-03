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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 22:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:25

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından izleyicilerin gündeminde. Sevilen dizinin son bölümünde Albora ailesinin karşılaştığı zorluklar, izleyicileri derinden etkilerken, gözler şimdi de gelecek bölümdeki gelişmelere çevrildi. Ozan Akbaba'nın Cihan, Sinem Ünsal'ın ise Alya karakterine hayat verdiği yapımın fragmanı için heyecan dorukta. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Uzak Şehir fragman ile ilgili tüm detaylar…

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelen sevilen dizi Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer aldığı dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Gelecek bölümde Alya Albora ve Cihan Albora arasında neler olacağına dair ipuçları yakalamak isteyenler fragman araştırması yapıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde ne gelişmeler olacak? İşte, Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı detayları.

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Her hafta Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı ile gündemde.

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UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KANAL D UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE

3 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM KONUSU

Sadakat 'in Ecmel'i öldürmeye teşebbüs etmesiyle Şahin büyük bir öfkeyle Cihanlara saldırır. Cihan'ın ise Ecmel'e olan nefretinin başka bir boyut kazandığını gören Nare bu duruma anlam veremezken ağabeyinin geldiği noktadan da korkmaya başlar ve içindeki tüm acıyı Sadakat'e yöneltir.

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