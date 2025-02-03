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UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
22:25
UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından izleyicilerin gündeminde. Sevilen dizinin son bölümünde Albora ailesinin karşılaştığı zorluklar, izleyicileri derinden etkilerken, gözler şimdi de gelecek bölümdeki gelişmelere çevrildi. Ozan Akbaba'nın Cihan, Sinem Ünsal'ın ise Alya karakterine hayat verdiği yapımın fragmanı için heyecan dorukta. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Uzak Şehir fragman ile ilgili tüm detaylar…