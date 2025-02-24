Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi Alya'nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya'nın Zerrin'i kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır. Mahmut'la bir olan Ecmel,