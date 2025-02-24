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Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor
Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
23:20
Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor
Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Alboraların hikayesi her hafta pazaartesi günleri takip ediliyor. Son bölümün ardından başlayan fragman araştırmaları Kanal D ekranlarına yöneltiliyor. Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı en çok merak edilenler arasında yerini aldı.