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Haberler Yaşam Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor
Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 23:20

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Alboraların hikayesi her hafta pazaartesi günleri takip ediliyor. Son bölümün ardından başlayan fragman araştırmaları Kanal D ekranlarına yöneltiliyor. Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında araştırılıyor. Cihan ve Alya arasında yaşanacaklar gelecek hafta için takip edilmeye başladı. Diziyi takip edenler her bölümde yükselen tansiyonu izliyor. Peki; Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile 24 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi Alya'nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya'nın Zerrin'i kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır. Mahmut'la bir olan Ecmel,

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor

Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar. Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır.

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