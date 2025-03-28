Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:07

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, son bölümüyle yine dikkat çekti. Geçtiğimiz bölümde Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklaması karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Uğur ise Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran hakkında bildiği şok edici gerçeği açıkladı. Şimdi ise diziseverler, Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitledi. Uğur'un, Alya'ya Boran'la ilgili kritik bir gerçeği açıklaması, Alya'yı çocuğunun geleceği konusunda yeniden endişeye sürükledi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Her hafta Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı ile gündemde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANAL D UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Önceki bölümlerin fragmanları genellikle hafta içinde izleyicilerle paylaşılıyordu. Bu nedenle, yeni bölüm fragmanının da önümüzdeki günlerde Kanal D'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 20. bölümü 31 Mart 2025 Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak. Ancak, bu tarih Ramazan Bayramı'na denk geldiği için yayın takviminde değişiklik olabileceği belirtiliyor.

Dizinin yeni bölümünün planlanan tarihte yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Alya'dan uzaklaşmaması için çabalar.