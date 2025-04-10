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Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
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Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 7 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin son bölümünde, Alya'nın annesi Fikriye'nin gelişiyle birlikte aile içindeki dengeler sarsılıyor. Bu duygusal ve sürükleyici bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Uzak Şehir 20. bölümü tek parça ve full HD izle seçenekleri!