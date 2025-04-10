Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 00:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 00:47

Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 7 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin son bölümünde, Alya'nın annesi Fikriye'nin gelişiyle birlikte aile içindeki dengeler sarsılıyor. Bu duygusal ve sürükleyici bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Uzak Şehir 20. bölümü tek parça ve full HD izle seçenekleri!

Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Uzak Şehir'in bu bölümünde, Alya'nın annesi Fikriye'nin ani ziyareti Albora Konağı'nda büyük yankı uyandırıyor. Alya, annesinin gelişinin ardında Cihan'ın gücüne yönelik planlar olduğunu düşünse de, Fikriye'nin gizlediği farklı gerçekler bulunuyor. İşte, Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça!

Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM İZLE

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM İZLE

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan resmi site aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan'ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye'nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya'nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan'a anlatır. Alya'nın acısını Fikriye'yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye'ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan'a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.

Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm tek parça, HD izle!

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat'i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya'ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.