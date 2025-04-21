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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz
Giriş Tarihi: 21.04.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 18:15

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

Kanal D ekranlarında her Pazartesi ekranlara gelen dizi Uzak Şehir, 22. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde,Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Boran'ın ölümündeki sır perdesi aralanacak mı? Yeni bölümde olacaklar takip ediliyor. İşte, Kanal D üzerinden Uzak Şehir son bölüm izle,tek parça, full HD

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

Her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir'in 22. bölümü için nefesler tutuldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini üstlendiği yapımda, bu hafta da heyecan ve gerilim sahneleri dikkat çekiyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler, dizinin yayın alternatiflerini araştırmaya başladı. Dizi tutkunları Uzak Şehir'in son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

21 Nisan 2025 tarihli yeni bölümü bu akşam 21.00'da ekranlara geliyor. Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin'in de buna tanık eder. Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le ittifak kurar.

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

Haberi alan Şahin, Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.