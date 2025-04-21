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UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz
Giriş Tarihi: 21.04.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
18:15
UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz
Kanal D ekranlarında her Pazartesi ekranlara gelen dizi Uzak Şehir, 22. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde,Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Boran'ın ölümündeki sır perdesi aralanacak mı? Yeni bölümde olacaklar takip ediliyor. İşte, Kanal D üzerinden Uzak Şehir son bölüm izle,tek parça, full HD