UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.