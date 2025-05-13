Haberler
Yaşam
Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı bekleniyor! "Fikriye ölecek mi?" Kanal D ile Uzak Şehir yeni fragman yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:31
Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı bekleniyor! "Fikriye ölecek mi?" Kanal D ile Uzak Şehir yeni fragman yayınlandı mı?
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir 26. bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Son bölümde Alya ve Cihan'ın duygusal sahneleri sosyal medyada gündem olurken "Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan diziseverler gözlerini gelecek haftanın fragmanına çevirdi. İşte, Uzak Şehir 26. Bölüm Fragmanı ile ilgili detaylar.