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UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM İZLE: "Alya'yı Sarsan Hamilelik Haberi!" Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
16:59
UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM İZLE: "Alya'yı Sarsan Hamilelik Haberi!" Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle!
Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 19 mayıs 2025 Pazartesi günü yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde neler olacak izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin bu haftaki bölümünde "Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşecek..." İşte, Uzak Şehir 26. bölüm izle!