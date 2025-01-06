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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 17:23

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyiciyle buluşan Uzak Şehir yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer alsa da dizinin yeni bölümü olan 9.bölüme ait fragman yayınlanmadı. Bu noktada Uzak Şehir bugün var mı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman yayınlandı mı sorularına yanıt aranıyor? Peki Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyici karşısına çıkan eşinin ölümüyle Mardin'e gelip oğlu ile eşinin ailesi arasında kalan bir kadının hayatını anlatan dizi Uzak Şehir için yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor . Kanal D yayın akışında yer alan dizinin bu akşam yeni bölümünün mü tekrarının mı yayınlanacağı merak konusu. Diziye dair Uzak Şehir 9.bölüm fragmanı araştırmaları yapılıyor. Peki Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu,yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI?

Birçok dizi yılbaşı nedeniyle ekranlara ara verdi. Uzak Şehir dizisi Kanal D yayın akışında yer alsa da dizi son olarak 8. bölümüyle ekranlara gelmişti. Henüz 9.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin bu akşam tekrar bölümünün ekranlara gelecek.

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UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 8.bölümüyle ekranlara gelen dizinin 9.bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Yılbaşı arası sebebiyle dizinin 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında sorgulanan Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

6 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Tomris
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney

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