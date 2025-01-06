UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyici karşısına çıkan eşinin ölümüyle Mardin'e gelip oğlu ile eşinin ailesi arasında kalan bir kadının hayatını anlatan dizi Uzak Şehir için yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor . Kanal D yayın akışında yer alan dizinin bu akşam yeni bölümünün mü tekrarının mı yayınlanacağı merak konusu. Diziye dair Uzak Şehir 9.bölüm fragmanı araştırmaları yapılıyor. Peki Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu,yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar