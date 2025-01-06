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UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK? 6 Ocak 2025 Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
17:23
Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyiciyle buluşan Uzak Şehir yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer alsa da dizinin yeni bölümü olan 9.bölüme ait fragman yayınlanmadı. Bu noktada Uzak Şehir bugün var mı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman yayınlandı mı sorularına yanıt aranıyor? Peki Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar