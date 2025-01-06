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UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN,BU AKŞAM YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
18:35
Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyiciyle buluşan Uzak Şehir yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer alsa da dizinin yeni bölümü olan 9.bölüme ait fragman yayınlanmadı. Bu noktada Uzak Şehir bugün var mı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman yayınlandı mı sorularına yanıt aranıyor? Peki Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar