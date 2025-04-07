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Haberler Yaşam Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 15:57

Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?

7 Nisan Pazartesi günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak merak ediliyor. Özellikle izleyicilerin yakından takip ettiği "Uzak Şehir" dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Günlük yayın akışları netleşmeye başlarken, diziseverler "bu akşam hangi dizi var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?

Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?

Yeni haftanın ilk gününde televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, 7 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak dizi ve programları sorguluyor. "Uzak Şehir" dizisinin bu akşam yayın akışında yer alıp almadığı ise merak konusu. Peki, 7 Nisan Pazartesi günü hangi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek? İşte, 7 Nİsan TV yayın akışı...

Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, 7 NİSAN PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Bayram tatilinin ardından diziler yeniden ekranlara dönüyor. 7 Nisan Pazartesi itibarıyla sevilen yapımlar yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya başladı. Bu akşam pek çok dizi, güncel bölümleriyle yayın akışında yerini alıyor.

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Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 20. bölüm bu akşam, saat 20.00'de yayınlanacak.

İşte, Kanal D'nin 7 Nisan TV yayın akışı;

Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?

7 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

05:00 Kuzey Güney

Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?