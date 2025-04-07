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Uzak Şehir bu akşam var mı? TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
15:57
7 Nisan Pazartesi günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak merak ediliyor. Özellikle izleyicilerin yakından takip ettiği "Uzak Şehir" dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Günlük yayın akışları netleşmeye başlarken, diziseverler "bu akşam hangi dizi var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?