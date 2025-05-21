Uzak Şehir fragmanı yayında! "Cihan Benim Kocam!" Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!

Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşer: Bebek ondan mı, değil mi? Zerrin'in bir anda patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişiyse Sadakat'tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çevirir.