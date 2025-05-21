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Uzak Şehir fragmanı yayında! "Cihan Benim Kocam!" Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:08
Uzak Şehir fragmanı yayında! "Cihan Benim Kocam!" Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!
Uzak Şehir ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın son bölümünde "Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açtı." Dizinin yakın takipçileri gelecek bölümden ipuçları getirecek olan fragmana odaklandı. Peki, Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...