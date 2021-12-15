Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı 2021: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları

Uzaktaki Sevgiliye Duygusal İyi Geceler Mesajı

Yine gece oldu ve yine sen uykuya daldın, ben sana sevdiğim seni bir yıldız seçtim, sen uykuya teslim olduğunda ve her gece onla konuşmaya devam ettim ve o karanlığın içinde bir tek o yıldız parlıyor, geceleri bana çünkü senin hayalini taşıyor üstünde canım sevgilim.