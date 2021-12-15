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Haberler Yaşam Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı 2021: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları
Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 14:08

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı 2021: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları

Uzun mesafe ilişkisi yaşayanlar, ayrı geçirdikleri günleri ve geceleri telafi edebilmek için mesajlaşma yolunu tercih eder. Bu nedenle uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajı ve günaydın mesajı atmak son derece önemlidir. Böylece sevgilinin sabah uyanınca ilk, gece uyumadan önce son gördüğü şey sevdiğinden gelen tatlı sözler olur. Bu sebeple sevgilisinin yüzünde gülücükler açtırmak, rüyalarını süslemek isteyenler, uzaktaki sevgiliye gönderilecek anlamlı iyi geceler mesajları için araştırma yapıyor. İşte uzun ve kısa, en anlamlı, duygusal ve romantik mesaj seçenekleriyle uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajı örnekleri…

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları msg

Ayrı geçirilen günlerin ve gecelerin telafisi amacıyla, uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar birbirine gün içinde sık sık mesaj atar. Huzurlu bir uyku için uyumadan önce uzaktaki sevgiliye gönderilecek anlamlı iyi geceler mesajları iki tarafı da mutlu eder. Bu sebeple; iş, okul, askerlik gibi sebeplerden ayrı kalan çiftler uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajı göndermek için anlamlı, duygusal, romantik ve etkileyici mesaj seçeneklerini inceliyor. İşte en beğenilen, uzun ve kısa seçenekli, duygusal ve etkileyici uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajları.

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları msg

Uzaktaki Sevgiliye Duygusal İyi Geceler Mesajı

Yine gece oldu ve yine sen uykuya daldın, ben sana sevdiğim seni bir yıldız seçtim, sen uykuya teslim olduğunda ve her gece onla konuşmaya devam ettim ve o karanlığın içinde bir tek o yıldız parlıyor, geceleri bana çünkü senin hayalini taşıyor üstünde canım sevgilim.

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Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları msg

Bu gece yağmur başlarsa yağmaya, bil ki benim hasretinden, Bu gece rüzgar başlarsa çığlık atmaya, bil ki benim özlemimden, Bu gece rüyan kabusla dolarsa, bil ki benim yanımda değilsin Bu gece uyuyamazsan, bil ki sana İyi Geceler demediğim içindir. İyi geceler biriciğim.

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları msg

Sevgi yağmuru olsam yağsam odana. Islatsam sen tek tek düşen damlalarımla yavaş yavaş. Rüyalarında aşk seli olup akşamüstüne. Sen rahat uyu bir tanem, iyi geceler sevgilim.

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajı: Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek En Anlamlı İyi Geceler Mesajları msg

Geceleri aşkımla uyumak ve hep o yanımda olsun isterim, sabahları onunla uyanmak ve sadece o benim olsun isterim, seni seviyorum biriciğim iyi geceler…

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