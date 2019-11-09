Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...
Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...
Son teknoloji görüntülüme cihazları ve bilgisayarlar sayesinde bugün evrenin bazı noktalarını görüntüleyebiliyoruz. Devasa evrende mükemmel şekilde oluşan tek galaksi olan Samanyolu Galaksisi, henüz insanoğlu tarafından çok küçük bir ölçekte keşfedildi. Bu nedenle insanlar için uzay ile ilgili haberler ve mitler daima ilgi odağı olmuştur. Yaşadığımız dünyadan ve uzaya gönderilen uydular sayesinde yakınımızdaki yıldızlar ve gezegenlerden önemli bilgiler elde ediliyor. Bunların başında Mars ve Ay ile ilgili gelişmeler var... Uzayın derinliklerinden gelen bir görüntü var ki bilim insanları aylardır sırrını çözmeyi başaramadı. İşte o inanılmaz görüntüler...
Giriş Tarihi: 09.11.2019
10:35
Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
10:45
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