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Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

Son teknoloji görüntülüme cihazları ve bilgisayarlar sayesinde bugün evrenin bazı noktalarını görüntüleyebiliyoruz. Devasa evrende mükemmel şekilde oluşan tek galaksi olan Samanyolu Galaksisi, henüz insanoğlu tarafından çok küçük bir ölçekte keşfedildi. Bu nedenle insanlar için ile ilgili haberler ve mitler daima ilgi odağı olmuştur. Yaşadığımız dünyadan ve uzaya gönderilen uydular sayesinde yakınımızdaki yıldızlar ve gezegenlerden önemli bilgiler elde ediliyor. Bunların başında Mars ve Ay ile ilgili gelişmeler var... Uzayın derinliklerinden gelen bir görüntü var ki bilim insanları aylardır sırrını çözmeyi başaramadı. İşte o inanılmaz görüntüler...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 10:45
Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

, insanoğlunun özellikle son yüzyılda önemli bir mesafe katettiği, ilgi çekici bir araştırma alanıdır. NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...

Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.

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Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...

Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

Dünya bu görüntünün sırrını çözemiyor. Aylar önce Kızıl Gezegen'den gelen bu tuhaf görüntüde insan silueti görenleri şaşkına çeviriyor.

Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

Görüntüye daha uzaktan bakıldığında çok fark edilmiyor; kaya parçasından farksız. Ancak yaklaştırdığınızda işin rengi değişiyor! İçinde büyük sırlar barındıran Mars'ten gelen tek tuhaf görüntü de bu değil!

Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

Şimdi isterseniz bir başka fotoğrafa bakalım. Bu görüntüye dikkatlice bakın.

Uzayda çekilen şoke eden görüntüler! Sırrını çözmek için...

Bu görüntünün kayalık olduğunu düşünenler kadar eski yıllarda yapılmış heykel olduğunu düşünenler de var! İlginç görüntüler bununla da sınırlı değil!

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