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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü

Giriş Tarihi: 23.07.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 10:40
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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı çözüldü

2003 yılında, Şili'deki Atacama bölgesinde, deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunan, koni şeklindeki bir başa ve 15 cm uzunluğa sahip nın bir ya ait olabileceği iddia edilmişti.

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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı çözüldü

İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin ların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.

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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı çözüldü

Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı.

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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı çözüldü

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu. California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından "Ata" ismi verilen ya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu. Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.

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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı çözüldü

Diğer taraftan "Ata"nın 6-8 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Bilim insanları, çocuktaki genetik bozukluğun rahim içindeyken de kemiklerinin büyümesine neden olabileceğini, bu yüzden nın prematüre bir bebeğe de ait olabileceğini düşündüklerini bildirmişti.

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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı çözüldü

Kaliforniya Üniversitesi'nden Sanchita Bhattacharya, "Ata'nın DNA'sında hepsinde zarar görmüş olan 64 gen varyantı bulduğunu" bildirerek, bunların 10 tanesinin "kısa boy" ve 11'inin "çift kaburga"ya neden olan iskelet problemleriyle ilintili olduğunu söylemişti.

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olduğu iddia edilen nın sırrı çözüldü
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı çözüldü

Bhattacharya, kıkırdak dokular için kullanılan kolajeni üretme sorunu yaratan ve skolyoz olarak bilinen omurganın eğriliğine neden olan genlerin de içinde bulunduğunu ifade etmişti.

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