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Haberler Yaşam Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay
Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:20

Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesi sonucu 3 meslektaşıyla birlikte hayatını kaybeden Dilek Altıparmak (32) ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ablasının hayatını kaybetmesine neden olan heyelanla ilgili de konuşan Şirin Altıparmak, "Ablam öğrencilerini bir öğretmen gibi değil bir abla, bir ana gibi okuttu, sevdi. Aynı şekilde öğrencileri de onu çok severdi. Fakat ablam yeni görev yeri Saimbeyli'yi istemedi. Oradan gidebilmek için müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavına hazırlanıyordu. Bir yandan da tekrar üniversite sınavına hazırlanıyordu. Diğer yandan hukuk da okumak istiyordu" ifadelerini kullandı.

DHA
Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

Adana'da Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

Kazada, sürücü Dilek Altıparmak ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37) yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin, ders bitiminin ardından oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Öğretmenlerin cenazeleri, Kozan ve kent merkezinde çeşitli mezarlıklara defnedildi.

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Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

Sınıf öğretmeni Dilek Altıparmak'ın görev yaptığı okuldaki öğrencileri, öğretmenlerinin Kozan'da yaşayan ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Öğrenciler, evin önünde İstiklal Marşı okudu. Altıparmak'ın kız kardeşi Şirin Altıparmak, hayatını kaybeden 4 öğretmenin de iyi insanlar olduğunu kaydetti.

Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

"ABLAM ÖĞRENCİLERİNİ BİR ANA GİBİ OKUTTU"

Altıparmak, "Rahime ve Ümmühan hocanın evlatları yetim kaldı. Pınar hoca yeni evlenmişti. Onun da eşi Ali hocamız yetim kaldı. Ablam lisansını Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından ilk görev yeri olan Muş Bulanık Söğütlü İlkokulu'na gitti. İlk tayininin yapılacağı zaman ablama Adana, Saimbeyli Himmetli İlkokulu çıktı. Ablam öğrencilerini bir öğretmen gibi değil bir abla, bir ana gibi okuttu, sevdi.

Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

"MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLANIYORDU"

Aynı şekilde öğrencileri de onu çok severdi. Fakat ablam yeni görev yeri Saimbeyli'yi istemedi. Oradan gidebilmek için müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavına hazırlanıyordu. Bir yandan da tekrar üniversite sınavına hazırlanıyordu. Diğer yandan hukuk da okumak istiyordu" dedi.

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