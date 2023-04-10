Haberler Yaşam Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:20

Üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybetmişti! Dilek öğretmenle ilgili kahreden detay

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesi sonucu 3 meslektaşıyla birlikte hayatını kaybeden Dilek Altıparmak (32) ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ablasının hayatını kaybetmesine neden olan heyelanla ilgili de konuşan Şirin Altıparmak, "Ablam öğrencilerini bir öğretmen gibi değil bir abla, bir ana gibi okuttu, sevdi. Aynı şekilde öğrencileri de onu çok severdi. Fakat ablam yeni görev yeri Saimbeyli'yi istemedi. Oradan gidebilmek için müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavına hazırlanıyordu. Bir yandan da tekrar üniversite sınavına hazırlanıyordu. Diğer yandan hukuk da okumak istiyordu" ifadelerini kullandı.