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Haberler Yaşam Üzerine TIR devrilmişti! Gözyaşları sel olup aktı
Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 12:44

Üzerine TIR devrilmişti! Gözyaşları sel olup aktı

İstanbul Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün beton blok yüklü kamyonun, kullandığı otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ozman Baran Öz, Çekmeköy'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Üzerine TIR devrilmişti! Gözyaşları sel olup aktı

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde dün, iddiaya göre sol ön tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği İSKİ' ye ait beton blok yüklü kamyon, 21 yaşındaki Ozman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrilmiş ve kazada üniversite öğrencisi Öz hayatını kaybetmişti.

Üzerine TIR devrilmişti! Gözyaşları sel olup aktı

Babasına ait şantiyeden ayrıldıktan sonra iki gün önce hastanede operasyon geçiren annesi Özlem Öz'ü ziyarete giderken hayatını kaybeden Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi Ozman Baran Öz'ün daha önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü'nün alt yapısında futbol oynadığı öğrenildi

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Üzerine TIR devrilmişti! Gözyaşları sel olup aktı

Üniversiteli için bugün Çekmeköy'de cenaze töreni düzenlendi.

Üzerine TIR devrilmişti! Gözyaşları sel olup aktı

Cenaze törenine Ozman Baran Öz'ün babası Selim Öz, annesi Özlem Öz, çok sayıda iş insanı, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Üzerine TIR devrilmişti! Gözyaşları sel olup aktı

Çekmeköy Mezarlığı'nın içinde gerçekleşen cenaze töreninde dualar edilerek, helallik istendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ozman Baran Öz, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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