Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 28 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Astrogündem: Plüton bugün Oğlak burcunda Retro'ya başlıyor. Bölgesel mahkemeleri daha fazla konuştuğumuz bir gündeyiz. Medya üzerinden kozlarını paylaşmaya çalışan bazı siyasiler soluğu mahkeme salonlarında alabilir. Sosyal medya ikiye bölünecek.

Koç: Kişisel eğitim ile alakalı alacağın haberler seni mutlu edebilir. Peş peşe gelen telefonlar, farklı alanlara ve konulara yönelmeni sağlayacak.

Boğa: İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilin ile baş başa kalmak isteyebilirsin. Duygusal anlamda ona daha çok değer vermen problemleri ortadan kaldırıyor.

İkizler: İnce detaylar ile vaktini geçireceğin bir gün seni bekliyor. Yaşadığın alanla ilgili önemli kararlar alabilirsin. Yeni eşyalar yeni dekoratif ürünler satın alıyorsun.