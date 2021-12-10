Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!

TECRÜBE DENEYİMLEYENE KADAR ZORDUR

Bize yöneltilen soruların en can sıkıcı olanlarından birisidir "daha önce neredeydin?" sorusu. Kimse bir derdi yaşamadan başka bir kişiyi anlayamayacağını düşünür. Halbuki bir tecrübeyi deneyimleyene kadar nasıl süreçlerden geçeriz, nasıl zorlanırız, bunu sadece biz biliriz.

2022'nin Hızı Deneyimlerimize Yansıyacak

Kelimelerin hayatı daha güçlü yaşamamız için önemli güçleri vardır. Yeri gelir bizi ayağa kaldırır, yeri gelir motivasyonumuzu etkiler. Durum böyle olunca "içsel gelişim" önemli mottolarımızdan biri haline gelir. Tecrübenin etkisi yadsınamaz hele de 2022'nin hızlı günlerine doğru emin adımlarla yürürken…

Tecrübe Nedir?

Zamanla elde edilen bilgiler bütünüdür,

Sorumluluk duygusunun gelişim göstermesidir,

Yaşanmışlıktır, bütün zorluğa rağmen,

Kişinin kendini daha iyi ifade edebilmesidir,

Hayatın bütün mücadelesi içerisinde ayağa kalkma rehberidir,

Düşüncelerimize format atma sanatıdır,

Kişilere ve düşünceler bağlı kalmadan yola devam etmektir,

Tüm nedensizliklerin içinden en doğru amacı çıkarabilmektir,

En önemlisi ise görmek, deneyimlemek, erdem sahibi olmak ve "yaşadım" diyebilmektir.

Hırslar Geleceğinizden Daha Büyük Değil

Başarmayı hepimiz isteriz, o uzun maratonun sonundaki ipi göğüslemeyi ve takdir edilmeyi. Ancak şunları da unutmamak gerek; hırslarımız bir anda çalışkanlığımızın önüne geçiyorsa ve gözümüz sadece ödülde ise tecrübe ciddi anlamda bir zorluk haline gelir. Bize gelmese bile çevremizdeki kişiler bizim başardıklarımızı görüp, bunları başarmanın amansız bir hırs gerektirdiğini düşünecek daha da zorlanacaktır.

Hayat Boyu Bilgilenmek

Zorluklar bizi geriye iter, başarma hırsımızı törpüler ve pes etme içgüdüsünü ortaya çıkarır. Dolayısıyla yaşamımızın her anında bilgi sahibi olmak için yolları arşınlamak gerekir. Karar veremediğimiz, yapamadığımız ve harekete geçemediğimiz anlamda çevremizdeki tecrübeli insanlara danışmak bir zayıflık olarak değil, erdemli davranış olarak görülmelidir. 2022 kollarını açmış ve bizleri bekliyor, neler getireceği ise tamamen bizlere bağlı.