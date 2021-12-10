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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 00:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 01:00

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 10 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 10 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Aralık 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 10 Aralık 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "TECRÜBE DENEYİMLEYENE KADAR ZORDUR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 10 ARALIK 2021 CUMA

Koç: Becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek adına atmak isteyeceğin adımlar olabilir. Yaşam alanınla ilgilenecek ve para harcamadan ufak dokunuşlar yapmak isteyeceksin.

Boğa: İş yerindeki çalışma azminin fark edilmesi, birçok çalışma arkadaşının sana soru sormasını sağlayabilir. Stilinde değişiklik yapma arzun artıyor.

İkizler: Kişisel yeteneklerine yoğunlaşıyorsun. Kim bilir belki de bugüne kadar ben ne istiyorum sorusunu sormadın bile kendine. Evinin bir bölümünü tamamen kendine özel hobi alanı yapmaya karar verebilirsin.

Yengeç: Farkını ortaya koyman, iş yerinde üstlerin tarafından takdir görecek. Düzenleme yapmak istediğin evinde, kullanmayacağın eşyalarından kurtulmak isteyebilirsin.

Aslan: İmkanları en iyi şekilde değerlendiriyorsun. Eğer ilişkin varsa ve bir de kafa karışıklıkları yaşıyorsan, gideceğin yönü netleştirmek isteyebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!

Başak: Oldukça keyifli geçecek bir güne adım atıyorsun. Bugün bir süredir ihmal ettiğin ailen ile vakit geçirmek isteyebilir ve onlara ufak sürprizler hazırlayabilirsin.

Terazi: Derin ve keskin görüşlerin sayesinde her şeyi çok çabuk kavrıyorsun. Seni rahatsız eden, fazla geldiğini düşündüğün ev eşyalarından kurtulmak isteyeceksin.

Akrep: Gününü huzurlu geçirmek için elinden geleni yapacaksın. Sosyal medyada derin bir temizlik yapmak için harekete geçiyorsun. Paylaşımlarından rahatsız olduğun kişileri takipten çıkmaya karar verebilirsin.

Yay: Olaylara tarafsız ve adaletli yaklaşman ile herkesin takdirini kazanacaksın. Eğitim hayatı devam eden bir Yay burcuysan, olduğun noktanın ötesine ulaşmak isteyeceksin.

Oğlak: Yaptığın hataları hemen görmen, telafi etme imkanını da kolaylaştıracak. Günün yorgunluğunu üzerinden atmak için akşam saatlerine evde dinlenmek isteyebilirsin.

Kova: Çevrene danışmayı ihmal etmiyor ve onların fikirlerini önemsiyorsun. Kendini çaresiz hissettiğin konuları yakınlarınla paylaşman, çözüm yolunu bulmanı da kolaylaştıracak.

Balık: Planlama yapmanın ve programlı hareket etmenin avantajlarını yaşıyorsun. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyebilir, rahat hareket etmek için işlerini erkenden bitirmek isteyebilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!

TECRÜBE DENEYİMLEYENE KADAR ZORDUR

Bize yöneltilen soruların en can sıkıcı olanlarından birisidir "daha önce neredeydin?" sorusu. Kimse bir derdi yaşamadan başka bir kişiyi anlayamayacağını düşünür. Halbuki bir tecrübeyi deneyimleyene kadar nasıl süreçlerden geçeriz, nasıl zorlanırız, bunu sadece biz biliriz.

2022'nin Hızı Deneyimlerimize Yansıyacak

Kelimelerin hayatı daha güçlü yaşamamız için önemli güçleri vardır. Yeri gelir bizi ayağa kaldırır, yeri gelir motivasyonumuzu etkiler. Durum böyle olunca "içsel gelişim" önemli mottolarımızdan biri haline gelir. Tecrübenin etkisi yadsınamaz hele de 2022'nin hızlı günlerine doğru emin adımlarla yürürken…

Tecrübe Nedir?

  • Zamanla elde edilen bilgiler bütünüdür,
  • Sorumluluk duygusunun gelişim göstermesidir,
  • Yaşanmışlıktır, bütün zorluğa rağmen,
  • Kişinin kendini daha iyi ifade edebilmesidir,
  • Hayatın bütün mücadelesi içerisinde ayağa kalkma rehberidir,
  • Düşüncelerimize format atma sanatıdır,
  • Kişilere ve düşünceler bağlı kalmadan yola devam etmektir,
  • Tüm nedensizliklerin içinden en doğru amacı çıkarabilmektir,
  • En önemlisi ise görmek, deneyimlemek, erdem sahibi olmak ve "yaşadım" diyebilmektir.

Hırslar Geleceğinizden Daha Büyük Değil

Başarmayı hepimiz isteriz, o uzun maratonun sonundaki ipi göğüslemeyi ve takdir edilmeyi. Ancak şunları da unutmamak gerek; hırslarımız bir anda çalışkanlığımızın önüne geçiyorsa ve gözümüz sadece ödülde ise tecrübe ciddi anlamda bir zorluk haline gelir. Bize gelmese bile çevremizdeki kişiler bizim başardıklarımızı görüp, bunları başarmanın amansız bir hırs gerektirdiğini düşünecek daha da zorlanacaktır.

Hayat Boyu Bilgilenmek

Zorluklar bizi geriye iter, başarma hırsımızı törpüler ve pes etme içgüdüsünü ortaya çıkarır. Dolayısıyla yaşamımızın her anında bilgi sahibi olmak için yolları arşınlamak gerekir. Karar veremediğimiz, yapamadığımız ve harekete geçemediğimiz anlamda çevremizdeki tecrübeli insanlara danışmak bir zayıflık olarak değil, erdemli davranış olarak görülmelidir. 2022 kollarını açmış ve bizleri bekliyor, neler getireceği ise tamamen bizlere bağlı.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 10 Aralık 2021 Cuma Günlük burç yorumları!
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