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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:05

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 14 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 14 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları…

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Aralık 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 14 Aralık 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MARS YAY BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Koç: Yeni bir şeyler öğrenme, kendini herhangi bir konuda geliştirme isteğin artacak. Kayıpların ve kazanımlarını derinlemesine düşünürken, hak ve haksızlıkları daha net görebildiğini fark edeceksin.

Boğa: Yoğun tempoda geçecek bu güne uykusuzluğun damga vurabilir. Çocukları olan bir Boğa burcuysan, akşamını onların kişisel gelişimiyle ilgilenerek geçirmek isteyebilirsin.

İkizler: Verimli çalışmak için kendini motive etmeyi başarıyorsun. Maddi olarak kendini güvence altına almak için birikimlerini yatırıma dönüştürmeye karar verebilirsin.

Yengeç: Kendini yenilemek ve geliştirmek için büyük çaba sarf ediyorsun. Yakın bir arkadaşınla yapacağın telefon görüşmesinde evliliğinde sorunlar olduğunu öğrenebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

Aslan: Uykunu alamadan güne başlayacak olman, kolayca sinirlenmene neden olabilir Bir süre önce ara verdiğin hobilerine tekrar vakit ayırmaya başlıyorsun.

Başak: Çevrendekilere karşı daha sabırlı ve iyimser yaklaşıyorsun. İş yerinle ilgili problemler varsa bunları çözmek adına adımlar atmaya karar verebilirsin.

Terazi: Hayatının her alanında sorumluluklarının artabileceği bir gün seni bekliyor. Yeni bir ilişkiye başlamış Terazi burcuysan, sevgilini daha yakından tanımak için onunla vakit geçirmek isteyeceksin.

Akrep: Emek verdiğin konularda serzenişlerin yükselebilir. Emeklerinin göz ardı ediliyor oluşuna tahammül edemeyeceksin. Olaylara yaklaşım tarzını geliştirmek için, yaşadığın bir yılı tekrar gözen geçirmek isteyebilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

Yay: Güne ne kadar hareketli başlasan da senin dışında gelişen olaylar, işlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Akşam saatlerinde uzun zamandır görüşmediğin arkadaşından gelecek telefon, seni epey mutlu edecek.

Oğlak: Rüzgâra karşı mücadele etmek senin için zor olmadığı gibi sana güç de verecek. Sağlığın için sporu hayatının rutinleri arasına eklemeye karar verebilirsin.

Kova: Endişeli olduğun konularda şans yüzüne gülecek. Sana zarar veren alışkanlıklarını değiştirmek isteyeceksin. Kendine daha sağlıklı öğünler tercih etmeye karar verebilirsin.

Balık: Yerinde durmak yerine elindeki somut gerçeklerin üzerinden durmalısın. Güven konusunda şüpheye düştüğün kişilerle arana set germeyi düşünebilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

MARS YAY BURCUNDA

Mars! Her ne kadar onu savaşla tanımlamak istesek de mücadelenin sembolüdür kendisi. Zodyak kuşağında burç değiştirdikçe nereye efor sarf edeceğimizin yönünü belirler. Savaş tekniklerini biz farkında olmadan öğretir. Özelikle toplumları yöneten stratejilerin rengini tanımlar. Mars, gökyüzünde mücadelenin nereden geleceğini anlatır. Yapıların ne türlü sarmanlardan geçeceğini, kitleleri nasıl bir sürece sokacağını anlatır. Mars, 2 günde 1 derece hareket ederek, Zodyak'taki turunu yaklaşık 2 senede tamamlarlar. Ama geçtiği alanda muhakkak farklı reaksiyonlar çıkarır.

Mars, kendi doğal burcundaki hareketini bitirip, bugün Yay burcuna geçerken, gökyüzünün ateşini global anlamda hissettirecek.

Biliyor musunuz,

Dünya'da pandemi sarmalı yaygınlaşırken, Mars Yay burcunda hareket ediyordu. 2020 yılının 3 Ocak'ından, 16 Şubat'ına kadar dünya eş zamanlı öksürmeye başlamıştı. Sonrası malum… O günlerde eş zamanlı birçok kavuşum olmuştu. Şimdilerde ise gökyüzünün iyicil muhafızlarından Venüs, toprak burcunda geri giderken, gökyüzü zaten yorgun olacak. Bu da meydanın yine Mars'a kalacağını işaret ediyor. Dolayısıyla ülke sınırlarının amacından çok farklı kullanılacağını insanlık olarak gözlemleyebiliriz. Aklımızdaki sorular bugünlerde artacak.

Dünyadan Bir Haber Olanın Planı Başka Bahara Kalır

Evet, doğru okudunuz. Artık her şeyin herkesi ilgilendirdiği çağa doğru ilerliyoruz. Son yıllarda dünyanın neresinde olursanız olun, herkesin aynı duyguyu yaşamanın, aynı soruları sormanın tesadüf olmadığını, bunların altında bir sebep yattığını öğrenebiliriz. Özelikle 100 yılık planların, kişiler üzerine değil de sistem üzerine kurulu olduğunun hepimiz artık farkındayız. 2012 yılında Jenerasyon gezegenlerinin eş zamanlı yer değiştirmesiyle hızlanan dünyanın, 2020'de büyük duraksamasına hep birlikte tanıklık ettik. Belki de bizi 2021 yılının Mart ayından bu yana dev bir yapay zekanın içerisine sıkıştırdılar. Biyolojik tehlikelerin bile programlanıp hayatlarımıza entegre edilmeye çalışıldığını savunanların sayısı da artacak. Mars kolektif konuların ne yöne akacağında rol oynuyor.

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