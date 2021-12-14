Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

MARS YAY BURCUNDA
Mars! Her ne kadar onu savaşla tanımlamak istesek de mücadelenin sembolüdür kendisi. Zodyak kuşağında burç değiştirdikçe nereye efor sarf edeceğimizin yönünü belirler. Savaş tekniklerini biz farkında olmadan öğretir. Özelikle toplumları yöneten stratejilerin rengini tanımlar. Mars, gökyüzünde mücadelenin nereden geleceğini anlatır. Yapıların ne türlü sarmanlardan geçeceğini, kitleleri nasıl bir sürece sokacağını anlatır. Mars, 2 günde 1 derece hareket ederek, Zodyak'taki turunu yaklaşık 2 senede tamamlarlar. Ama geçtiği alanda muhakkak farklı reaksiyonlar çıkarır.
Mars, kendi doğal burcundaki hareketini bitirip, bugün Yay burcuna geçerken, gökyüzünün ateşini global anlamda hissettirecek.
Biliyor musunuz,
Dünya'da pandemi sarmalı yaygınlaşırken, Mars Yay burcunda hareket ediyordu. 2020 yılının 3 Ocak'ından, 16 Şubat'ına kadar dünya eş zamanlı öksürmeye başlamıştı. Sonrası malum… O günlerde eş zamanlı birçok kavuşum olmuştu. Şimdilerde ise gökyüzünün iyicil muhafızlarından Venüs, toprak burcunda geri giderken, gökyüzü zaten yorgun olacak. Bu da meydanın yine Mars'a kalacağını işaret ediyor. Dolayısıyla ülke sınırlarının amacından çok farklı kullanılacağını insanlık olarak gözlemleyebiliriz. Aklımızdaki sorular bugünlerde artacak.
Dünyadan Bir Haber Olanın Planı Başka Bahara Kalır
Evet, doğru okudunuz. Artık her şeyin herkesi ilgilendirdiği çağa doğru ilerliyoruz. Son yıllarda dünyanın neresinde olursanız olun, herkesin aynı duyguyu yaşamanın, aynı soruları sormanın tesadüf olmadığını, bunların altında bir sebep yattığını öğrenebiliriz. Özelikle 100 yılık planların, kişiler üzerine değil de sistem üzerine kurulu olduğunun hepimiz artık farkındayız. 2012 yılında Jenerasyon gezegenlerinin eş zamanlı yer değiştirmesiyle hızlanan dünyanın, 2020'de büyük duraksamasına hep birlikte tanıklık ettik. Belki de bizi 2021 yılının Mart ayından bu yana dev bir yapay zekanın içerisine sıkıştırdılar. Biyolojik tehlikelerin bile programlanıp hayatlarımıza entegre edilmeye çalışıldığını savunanların sayısı da artacak. Mars kolektif konuların ne yöne akacağında rol oynuyor.