Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 14 Aralık 2021 Salı Günlük burç yorumları

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Koç: Yeni bir şeyler öğrenme, kendini herhangi bir konuda geliştirme isteğin artacak. Kayıpların ve kazanımlarını derinlemesine düşünürken, hak ve haksızlıkları daha net görebildiğini fark edeceksin.

Boğa: Yoğun tempoda geçecek bu güne uykusuzluğun damga vurabilir. Çocukları olan bir Boğa burcuysan, akşamını onların kişisel gelişimiyle ilgilenerek geçirmek isteyebilirsin.

İkizler: Verimli çalışmak için kendini motive etmeyi başarıyorsun. Maddi olarak kendini güvence altına almak için birikimlerini yatırıma dönüştürmeye karar verebilirsin.

Yengeç: Kendini yenilemek ve geliştirmek için büyük çaba sarf ediyorsun. Yakın bir arkadaşınla yapacağın telefon görüşmesinde evliliğinde sorunlar olduğunu öğrenebilirsin.