Günlük burç yorumları 15 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

MÜCADELE GEZEGENİ DÜŞÜNMEYE SEVK EDECEK
Dün Yay burcuna geçiş yapan Mars, yüzeysel yaklaşımları ardımızda bırakmamız konusunda baskıcı bir tavır güdecek.
Gezegenlerin dizilimine ve hangi pozisyonda olduğuna göre olayların gidişatının değerlendirilmesine "mundane" yani politik astroloji denir. Mars politik astrolojide askeri alanı temsil eder. Bu alandaki gelişmeleri ve gündemi hatırlatır bizlere. Dolayısıyla Dünyada askeri sanayiye karşı yatırım artarken yapay zekanın daha işlevsel bir şekilde kullanılacağına şahitlik edeceğiz.
Sorgulatacak Bir Mars Hayal Edin
Dünyanın birçok siyasi otoritesinin küresel piyasalara açtığı savaştan yorgun dönmesi uzun süreçli yapılan kalkınma planlarını etkileyebilir. Mars Yay seyri ile birlikte askeri etkilerin yanı sıra insanlık haklarını da konuşacağız. Dünyanın her bir çerçevesinde farklı insanlık dramları göreceğimiz bu süreçte "artık ne olacak?" sorusunu soracağız.
Çin…
Çin'den çekilen büyük Amerikan şirketlerinin, üretimini farklı sahalara taşıdığını duyacağız. Dünya ham madde kıtlığı çekerken, küresel kriz derinleşecek. Arz-talep dengesinin bozulmasındaki en büyük nedenlerinden birisinin fiyat politikalarından kaynaklandığını birçok ülkenin ekonomistinden dinleyeceğiz. Siyasal yapılar, büyük teknoloji şirketlerine açtığı savaştan eli boş dönecek. Öte yandan Mars'ın ateş hali, hepimizin düzenli bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarına uzun saatler ulaşılamamasına sebep olurken, bu şirketlerin borsada değer kaybetmesine de yol açabilir.
Kurucular da İstifa Eder
21 Mart 2006'da Satürn Aslan döngüsünde kurulan ve Ay burcu Yay olan Twitter, Mars'ın Yay döngüsünden nasibine düşeni almaya başladı. Nasıl mı? 19 Kasım 1976 doğumlu Merkür'ü Yay olan Jack Dorsey'in istifasını, kurduğu Twitter'dan açıklaması ilk adım olsa da bununla sınırlı kalmayacak. Twitter'ın karanlık tarafına savaş gezegeninin ateş halinde tanıklık edeceğiz. Twitter'ın son düzenlemesi olan bağış sistemi en çok konuşulacak konulardan birisi haline gelirken, verilerimizin nereye satıldığına yönelik imaları da tek tek öğreneceğiz. Gün geldiğinde Twitter'ın kurucusunun hesabının askıya alınıp alınamayacağını da hep birlikte göreceğiz.
Mars ile ilgili Küçük Bilgiler
Mars, her burçta farklı potansiyeli ortaya çıkartır.
- Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegenidir Mars. Karşısında olduğu Terazi ve Boğa burcunda zararlı bazı fonksiyonları ortaya çıkarır.
- Oğlak Burcunda Mars, yücelim gösterirken, karşıt burcu olan Yengeç burcunda ise zayıf role bürünür. Yani açık mücadeleye giremez.
- Mars ateş burçlarında hareket ederken (Koç, Aslan, Yay) daha hırslı bir role bürünür. Diğer burçlarda ise nötr etkiye sahiptir. (İkizler, Başak, Kova Balık) Yani yıkmaz da yapmaz da…