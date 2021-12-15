Günlük burç yorumları 15 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Bugün iletişimde yumuşak bir dil kullanman, birçok işini halledebilmeni sağlayacak. Kariyerine yönelik kararlarını gerçekleştirmek için acele edeceksin.

Boğa: Kendine daha fazla vakit ayırmaya başlıyorsun. Bu sayede eksiklerini görecek ve tamamlamak için hazırlıklara başlayacaksın. Estetik algın gelişirken, sanatçı ruhun da olgunlaşacak.

İkizler: Hızlı ve pratik zekân, kuvvetli biri olduğunu bugün bir kez daha göstermene vesile oluyor. Evinde beklenmedik tadilat işlerinin çıkması, işlerinin uzamasına yol açabilir.

Yengeç: Tarzında yapacağın değişiklik, beğeni toplamana neden olacak. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin duygu durumundaki iniş çıkışlar farklı düşünceleri peşi sıra getirebilir.