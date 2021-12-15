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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 15 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:52

Günlük burç yorumları 15 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 15 Aralık 2021 Çarşamba günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 15 Aralık 2021 Çarşamba günü için günlük burç yorumları…

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 15 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Aralık 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Aralık 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MÜCADELE GEZEGENİ DÜŞÜNMEYE SEVK EDECEK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 15 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Bugün iletişimde yumuşak bir dil kullanman, birçok işini halledebilmeni sağlayacak. Kariyerine yönelik kararlarını gerçekleştirmek için acele edeceksin.

Boğa: Kendine daha fazla vakit ayırmaya başlıyorsun. Bu sayede eksiklerini görecek ve tamamlamak için hazırlıklara başlayacaksın. Estetik algın gelişirken, sanatçı ruhun da olgunlaşacak.

İkizler: Hızlı ve pratik zekân, kuvvetli biri olduğunu bugün bir kez daha göstermene vesile oluyor. Evinde beklenmedik tadilat işlerinin çıkması, işlerinin uzamasına yol açabilir.

Yengeç: Tarzında yapacağın değişiklik, beğeni toplamana neden olacak. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin duygu durumundaki iniş çıkışlar farklı düşünceleri peşi sıra getirebilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 15 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları

Aslan: Sevdiklerine karşı fedakâr olmayı ihmal etmiyorsun. Evinin bir bölümünü hobi ve zevklerine göre yeniden düzenlemek isteyebilirsin.

Başak: Maddi konuları daha sık düşünüyorsun. Birikimlerini değerlendirmek için aceleci olmazken, kontrolü de elden bırakmak istemeyeceksin.

Terazi: Bugün aynı anda birkaç duygu yaşayabilirsin. Eğer evliliğinde sorunlar olan bir Terazi burcuysan, nezaketli oluşun ve yapıcı konuşmalarınla, ilişkinin toparlanmasını sağlayacaksın.

Akrep: Kendini kararsız hissettiğin konularda danışacağın kişiler sana yol gösterecek. Kardeşleri olan bir Akrep burcuysan, duygu durumlarındaki değişim gözünden kaçmayacak.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 15 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları

Yay: Hayatında yapacağın ufak tefek değişikliklerin etkisini çabucak gösterirken, neden daha önce yapmadım diyebilirsin. Son dakika gelen bir telefon, akşam için yaptığın planları değiştirmene neden olabilir.

Oğlak: Haberleşme ve yazışma odaklı konularda oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. Özellikle duygusal olarak zorluk çektiğini düşündüğün arkadaşlarına daha çok destek olmak isteyebilirsin.

Kova: Kendine olan güvenin, cesur kararlar almanı sağlayabilir. Kariyerinle ilgili birtakım değişiklikler adına önemli dönüşler yapabilirsin.

Balık: Kendini fazlasıyla kısıtlanmış hissedebilirsin. Eğer çalışan bir Balık burcuysan, özellikle de çalışma ortamında, kendini ifade ederken sert bir dil kullanabilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 15 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları

MÜCADELE GEZEGENİ DÜŞÜNMEYE SEVK EDECEK

Dün Yay burcuna geçiş yapan Mars, yüzeysel yaklaşımları ardımızda bırakmamız konusunda baskıcı bir tavır güdecek.

Gezegenlerin dizilimine ve hangi pozisyonda olduğuna göre olayların gidişatının değerlendirilmesine "mundane" yani politik astroloji denir. Mars politik astrolojide askeri alanı temsil eder. Bu alandaki gelişmeleri ve gündemi hatırlatır bizlere. Dolayısıyla Dünyada askeri sanayiye karşı yatırım artarken yapay zekanın daha işlevsel bir şekilde kullanılacağına şahitlik edeceğiz.

Sorgulatacak Bir Mars Hayal Edin

Dünyanın birçok siyasi otoritesinin küresel piyasalara açtığı savaştan yorgun dönmesi uzun süreçli yapılan kalkınma planlarını etkileyebilir. Mars Yay seyri ile birlikte askeri etkilerin yanı sıra insanlık haklarını da konuşacağız. Dünyanın her bir çerçevesinde farklı insanlık dramları göreceğimiz bu süreçte "artık ne olacak?" sorusunu soracağız.

Çin…

Çin'den çekilen büyük Amerikan şirketlerinin, üretimini farklı sahalara taşıdığını duyacağız. Dünya ham madde kıtlığı çekerken, küresel kriz derinleşecek. Arz-talep dengesinin bozulmasındaki en büyük nedenlerinden birisinin fiyat politikalarından kaynaklandığını birçok ülkenin ekonomistinden dinleyeceğiz. Siyasal yapılar, büyük teknoloji şirketlerine açtığı savaştan eli boş dönecek. Öte yandan Mars'ın ateş hali, hepimizin düzenli bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarına uzun saatler ulaşılamamasına sebep olurken, bu şirketlerin borsada değer kaybetmesine de yol açabilir.

Kurucular da İstifa Eder

21 Mart 2006'da Satürn Aslan döngüsünde kurulan ve Ay burcu Yay olan Twitter, Mars'ın Yay döngüsünden nasibine düşeni almaya başladı. Nasıl mı? 19 Kasım 1976 doğumlu Merkür'ü Yay olan Jack Dorsey'in istifasını, kurduğu Twitter'dan açıklaması ilk adım olsa da bununla sınırlı kalmayacak. Twitter'ın karanlık tarafına savaş gezegeninin ateş halinde tanıklık edeceğiz. Twitter'ın son düzenlemesi olan bağış sistemi en çok konuşulacak konulardan birisi haline gelirken, verilerimizin nereye satıldığına yönelik imaları da tek tek öğreneceğiz. Gün geldiğinde Twitter'ın kurucusunun hesabının askıya alınıp alınamayacağını da hep birlikte göreceğiz.

Mars ile ilgili Küçük Bilgiler

Mars, her burçta farklı potansiyeli ortaya çıkartır.

  • Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegenidir Mars. Karşısında olduğu Terazi ve Boğa burcunda zararlı bazı fonksiyonları ortaya çıkarır.
  • Oğlak Burcunda Mars, yücelim gösterirken, karşıt burcu olan Yengeç burcunda ise zayıf role bürünür. Yani açık mücadeleye giremez.
  • Mars ateş burçlarında hareket ederken (Koç, Aslan, Yay) daha hırslı bir role bürünür. Diğer burçlarda ise nötr etkiye sahiptir. (İkizler, Başak, Kova Balık) Yani yıkmaz da yapmaz da…
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