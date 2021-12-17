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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Aralık 2021 Cuma
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:59

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Aralık 2021 Cuma

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 17 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 17 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Aralık 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Aralık 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Aralık 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DİJİTAL DETOKS ZAMANI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Aralık 2021 Cuma

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ARALIK 2021 CUMA

Koç: Yeni yıl planlarını şimdiden hazırlamaya başlayacaksın. Eğer kafana takılan konular varsa, bu konulara odaklanmak için vaktinde olacak.

Boğa: Çevrene karşı iyi niyetin suiistimal edildiğini hissedebilirsin. Değişen beslenme alışkanlıkların miden ile ilgili sorunlara yol açabilir.

İkizler: Birikimlerini artırmak ve geleceğini güvence altına almak adına, çeşitli tasarruf planları yapabilirsin. Hafta sonu için plan ve programı bugünden hazırlamaya karar verebilirsin.

Yengeç: Hayatının kontrolü senin elinde olsun istiyorsun. Odak noktan, fiziksel görünüşüne kayabilir. Daha çok spor yapıp fit bir görüntü elde etme isteğin artabilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Aralık 2021 Cuma

Aslan: Ortaklıklar konusunda iş arkadaşlarının fikirleri ön planda olurken, ortak karar almak isteyeceksin. Yurtdışı kaynaklarından gelen bir telefon, geleceğini tekrar düşünmeni sağlayabilir.

Başak: Derin ve anlamlı düşünürken bir yandan umarsız görünmek isteyeceksin. Kültürel birikimlerini bir üst seviyeye taşıma isteğin, araştırmalarını derinleştirebilir.

Terazi: Yatırım yapmak, bireysel sigorta, garanti iş kolları üzerine düşünmek isteyebilirsin. Gün içerisinde tanışacağın kişiler, hayata bakış açını değiştirmene yardımcı olacak.

Akrep: Duygusal kararlar vermen, mantığa oranla daha fazla yanılmana sebep oluyor. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, sevgilinle kısa süreliğine de olsa bir kış tatili planları yapabilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Aralık 2021 Cuma

Yay: Çevrene karşı daha dinleyici bir rol almalısın. Çalışan bir Yay burcuysan, tecrübelerin ve birikimlerinin mükafatı başarı olarak dönebilir; beklediğin terfi haberini alabilirsin.

Oğlak: Eskisinden daha kararlı davranarak, kariyerine yeni bir yön verebilirsin. Çocukları olan bir Oğlak burcuysan, çocuklarının derslerinde onlara yardım etmen gerekebilir.

Kova: Çalışkanlığını becerilerinle süslemeyi ihmal etmiyorsun. Aile içerisinde, maddi konuların uzun uzadıya konuşulacağı anlar, biraz kaygılanmana neden olabilir.

Balık: Ufak detaylar daha sonrasında da karşına gelecek olsa da sorun etmeyeceksin. Ailene daha çok zaman ayırmak için hafta sonunu şimdiden planlıyorsun.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Aralık 2021 Cuma

DİJİTAL DETOKS ZAMANI

Bizleri olumsuz etkileyen durumları hayatımızdan çıkarmak ya da ferahlamak için uyguladığımız bir yöntemdir detoks. Detoks aracılığıyla yenilenme imkanı bulurken, kendimizi de hafiflemiş hissederiz. Peki zihnimizdeki yüklerden kurtulmak için seçtiğimiz bu yolu gündelik hayattaki iletişimimize, kullandığımız teknolojiye nasıl dahil edebiliriz?

Yaşamlarımızın En Önemli Günlerinden Geçiyoruz!

Bütün detaylarına hâkim olamadığımız sosyal medya her geçen gün daha fazla bizi içerisine çekiyor. Hepimizin de kendisine ait, sürekli olarak kullandığı sosyal medya platformları mevcut. Gizliliğin kalmadığı, herkesin her şeyi gördüğü bildiği yüzyıldan geçiyoruz. Zamanın magazin programları haline dönüşen bu platformlar sizi reel yaşamdan uzaklaştırdığı gibi gerçeklik olgusunun da önüne geçiyor. Hayatınızın en önemli günlerinden geçerken daha ne kadar oyalanmaya devam edeceksiniz?

Başkasının Yükünü Neden Taşıyorsunuz?

Çağın gerekliliklerine ister istemez ayak uyduruyoruz. Sosyal medya çağında da hepimiz mükemmeli arıyoruz. Mükemmele olan tutkumuz, gerçekliğin de önüne geçiyor. Gözümüze inen perde, bizim dışımızda herkesi yansıtırken, kendimize ait olmayan dertleri üstleniyor, hiçbir şey olmamış gibi onları da sahiplenmeye başlıyoruz. İletişimin en güzeli yüz yüze yapılanı. Karşınızdaki kişinin söyleyemediklerini gözlerinde okumak gerekir ki onu daha iyi anlayalım. Bu yüzden;

  • Sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak güzel ama bunu güzel kılan gerçek hayatta olması.
  • Sosyal medyayı ihtiyacınız doğrultusunda kullanın.
  • Size zarar veren yükleri, ait olduğu yere bırakın.
  • Yenilenmekten korkmayın.

Gözlerinizi Kapatırsanız Hiçbir Şey Göremezsiniz

Vaktimizi daha güzel uğraşlara ayırmalıyız. Bize fayda sağlayacak o kadar çok şey var ki hayatta! Ama sanki biz görmek istemiyoruz. Gözlerinizi kapatırsanız, hiçbir şey göremezsiniz. Dışardaki havanın güzelliği, arkadaşlar ile olan eğlenceli dakikaların farkına varın. Hayata olan bağlılığınızı artırmak için teknoloji olan bağlarınızı sınırlandırın! 2022 yılında "sıfırdan" parolası ile yolu çıkarken, kendinizi yenilemeyi ertelemeyin.

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