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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe
Giriş Tarihi: 23.12.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:49

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 23 Aralık 2021 Perşembe günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 23 Aralık 2021 Perşembe günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Aralık 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Aralık 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE YENGEÇ BURCUNU NE BEKLİYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Koç: Sabırsızlığın, etrafındakileri de şaşkına çevirirken, onları da etkilemeyi başaracaksın. Son günlerde kendini kısıtlanmış hissetmen, kendi kabuğuna çekilmene yol açabilir.

Boğa: Güne yorgun uyanman, sabah saatlerinde bazı aksilikler yaşamana neden olabilir. Kariyerinle alakalı olumlu gelişmelerden haberdar olman, günün seyrini değiştirecek.

İkizler: İçindeki merak duygusu bugün çevrene de yansıyacak. Öğrenme isteği ile sorduğun soruların fazla olması, çevrenin tepkilerine yol açabilir.

Yengeç: Kendine zaman ayırmak ve isteklerine daha fazla odaklanmak istiyorsun. Ev dekorasyonuna ilgin artarken, ufak tefek tamir işleriyle de sen ilgilenmek isteyebilirsin.

Aslan: Risk almayı seven ruhun, bugün eğlenmekten ya da uzunca dinlenmekten yana olacak. İşlerini bitirmiş olmanın getirdiği rahatlığı bu sayede hissedeceksin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe

Başak: Eksiklerine odaklanacak ve bu eksiklikleri gidermek için daha fazla mesai harcayacaksın. Evcil hayvanın varsa, sağlığı ile ilgili endişelerin artabilir.

Terazi: Gün içerisinde peş peşe yaşanacak olaylar, şüpheci yanının ortaya çıkmasına sebep olacak. Ama yine de fevri davranmayacak ve emin olmadan bir karar vermek istemeyeceksin.

Akrep: Güçlü yönlerini ortaya çıkaracağın bir güne başlıyorsun. Özellikle iş yerinde dürüstlüğünden taviz vermezken, hırstan uzak olduğunu da çevrene göstereceksin.

Yay: Değişime başlarken eskiye dair konuları aklından tamamen çıkarmak istiyorsun. Uzak bir akrabanın hakkında konuştuğunu öğrenmen, seni rahatsız edebilir.

Oğlak: Mesleki açıdan kendini yeterli görmediğin konulara odaklanabilir ve çeşitli kurslara göz gezdirmek isteyebilirsin. Ufak dokunuşlu estetik operasyonlarına daha sıcak yaklaşıyorsun.

Kova: İş yerinde senin dışında yaşanacak aksaklıklar bazı planlarını ertelemene sebep olabilir. İstikrarlı davranışların çevrenin de dikkatinden kaçmayacak.

Balık: Kendin için neler yapman gerektiğine kafa yoracaksın. Akşam saatlerinde tek başına vakit geçirmek isterken, internette dolaşabilir ya da kitap okuyabilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe

2022'DE YENGEÇ BURCUNU NE BEKLİYOR?

İçinize Atmayacaksınız

2022 yılı sizin için içinde yük barındırmayan bir yıl olacak. Kendinize tepeden tırnağa yeni bir hayat çizecek, asla aynı hatalara düşmek istemeyeceksiniz. Önünüze çıkan zorluklar başta ne kadar çekilmez gibi görünse de bunları aşmak için kendinizden verecek, konfor alanınızdan çıkacaksınız. Kalbinizi ferahlatmanın tek yolunun içinizdekileri söylemeniz gerektiğini vurguluyor gökyüzü. Şunu unutmayın ki siz içinize atmayı huy edinen bir burç değilsiniz. Yılın başından itibaren açık sözlü tavırlarınızla bunu hissettireceksiniz.

  • Son 5 yıldır önünüze bir set gibi düşen bütün engelleri bir bir geçeceksiniz. Aile içi ilişkilerinizde geri dönülemez kararlar alacaksınız.
  • Kreatif alanlardaki başarınızı bu yıl içerisinde daha fazla ortaya çıkarabilecek, üretkenliğinizin kaybolmadığını anlayacaksınız.

Pişmanlık Bir Seçenek Değil

Olayları enine boyuna düşünen bir burç olarak geçmiş yıldan bu yana yürüdüğünüz yolları ve aldığınız kararları yeniden masaya yatırmak isteyeceksiniz. Ancak bunu yaparken hiçbir şekilde pişman olmayacağınızın altını çizen gök kubbe sonuca ulaşmak için yoğun zihinsel aktiviteler yaşayacağınızı vurguluyor. Düşünüyorum öyleyse varım sözü benim için söylenmiş diyecek, aklınızda yer etmiş bütün tecrübeleri bir kitap gibi önünüze sereceksiniz.

  • Maddi kazanımlarınızı yatırıma dönüştürmek için adımlar atacaksınız.
  • Evli ve çocuk sahibi olmak isteyen bir Yengeç burcuysanız yuvanıza neşe katacak haberi bu sene alabilirsiniz.
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe

Aşkta Bekleyen Tarafsınız

Duygularınızı öyle kolayca dile getiremediğinizi söyleyenleri mat edeceksiniz. Bu yıl içinize kapanık ruh halinizden sıyrılıp güzel sözcüklerle hislerinize tercüman olabileceksiniz. Evlilik düşüncesi için artık daha somut planlar yapacak, hayat düzeninizi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaksınız. Gök kubbe planlarını önceden yapmayı seven bir burç olsanız da hızlı gitmeyeceğinizi, adımlarınızı sağlam atacağınızı vurguluyor. Sizin için yılın en şanslı ayı Temmuz olacak.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysanız; defalarca ayrılıp barıştığınız bir ilişkiniz varsa, artık bu duruma bir son vermek isteyeceksiniz. Aşkta empati arayacaksınız.

Kalbi boş bir Yengeç burcuysanız; aşkı hiç beklemediğiniz birinden duyacaksınız. Sosyal medyadan başlayan bir konuşma nelere kadirmiş diyebilirsiniz.

2022'nin İlk Dört Ayında;

  • Temkinli haliniz yerini şaşkınlığa bırakabilir.
  • Bonkör tavrınızdan faydalanmak isteyen kişilere dikkat!

2022'nin İkinci Dört Ayında;

  • Uzun zamandır başlayamadığınız spora bu aylarda başlayabilirsiniz.
  • Akademik olarak tez çalışmalarına hız verebilirsiniz.

2022'in Son Dört Ayında;

  • Freelance çalışıyorsanız yeni projelere başlayabilirsiniz.
  • Girişimcilik, cesaret ve azim duygularınız artacak.
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