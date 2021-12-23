Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 23 Aralık 2021 Perşembe

Başak: Eksiklerine odaklanacak ve bu eksiklikleri gidermek için daha fazla mesai harcayacaksın. Evcil hayvanın varsa, sağlığı ile ilgili endişelerin artabilir.

Terazi: Gün içerisinde peş peşe yaşanacak olaylar, şüpheci yanının ortaya çıkmasına sebep olacak. Ama yine de fevri davranmayacak ve emin olmadan bir karar vermek istemeyeceksin.

Akrep: Güçlü yönlerini ortaya çıkaracağın bir güne başlıyorsun. Özellikle iş yerinde dürüstlüğünden taviz vermezken, hırstan uzak olduğunu da çevrene göstereceksin.

Yay: Değişime başlarken eskiye dair konuları aklından tamamen çıkarmak istiyorsun. Uzak bir akrabanın hakkında konuştuğunu öğrenmen, seni rahatsız edebilir.

Oğlak: Mesleki açıdan kendini yeterli görmediğin konulara odaklanabilir ve çeşitli kurslara göz gezdirmek isteyebilirsin. Ufak dokunuşlu estetik operasyonlarına daha sıcak yaklaşıyorsun.

Kova: İş yerinde senin dışında yaşanacak aksaklıklar bazı planlarını ertelemene sebep olabilir. İstikrarlı davranışların çevrenin de dikkatinden kaçmayacak.

Balık: Kendin için neler yapman gerektiğine kafa yoracaksın. Akşam saatlerinde tek başına vakit geçirmek isterken, internette dolaşabilir ya da kitap okuyabilirsin.