Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

Özleyenler Derdini Belli Edecek

Yarın sırlı bir açıda Dolunay gerçekleştiği esnada güzellik gezegeni Venüs'ün de yavaşlaması, kişisel hayatlarımızda ve yuvamızda yaşadığımız sorunları gözle önüne serebilir. Evliliğinde kırılma anları yaşayanlar, ani kararıyla pişmanlığa kucak açabilirler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sebepler yüzünden evliliğini bitirmeye çalışan kişiler göreceğiz. "Ben ne yaptım!" sözü defalarca zikredilirken içsel sorgulamalar farklı bir boyutta karşımıza çıkacak. Bitmiş evliliklerin enkazında bağdaş kuranlar pişmanlıklarını daha yüksek sesle dile getirecekler.

Kâinat Çantasını Topladı ve Yola Çıktı

İçimizde ne varsa dışımız onu yansıtır sözünün hızlı akan bu dünyada karşılık bulamayacağını Dolunay'ın getirdikleri ile beraber daha net göreceğiz. Kafamızı dünyanın neresinden dışarı çıkarırsak çıkaralım, suçluluk, kaygı bozukluğu, yetememe, isteksizlik ve atalet duygusunu bir şekilde gündelik duygularımız arasına alacağız. Evrenin sadece tatlı duygular güden bir sinerjisi olmadığını kavrayacağız. Hal böyle olunca istediğimiz kadar kişisel gelişim öğretileriyle yeni ritüeller denesek de kâinat zamanın daha hızlı akması için elinden geleni yapacak. Kaderimizi yalnızca kolektif bir bilinç ile değiştirebileceğiz.