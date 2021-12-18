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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi
Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:43

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 18 Aralık 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 18 Aralık 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Aralık 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Aralık 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DOLUNAY İKİZLER BURCUNDA YAŞANACAK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

DOLUNAY İKİZLER BURCUNDA YAŞANACAK

"27 Derecelerin nuru nakış gibi gökyüzünü işliyor."

27 derecede üçüncü kez gerçekleşecek, değişken burçtaki bu Dolunay, görünmeyen daha neleri görmemizi sağlayacak derseniz kim kimin hakkına giriyor, işte onu öğreneceğiz. Bugüne kadar sesini duyuramayanların çığlıklarını duyacağız. Bunu kişisel olaylardan kitlesele kadar alabilirsiniz çünkü, İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay, iletişimi haberleşmeyi, adaleti, kişisel hürriyet haklarınızı, dijital kanunları ve gizlilik politikalarına kadar her şeyi masaya yatıracağımızı işaret ediyor.

Ne Zaman Gerçekleşecek?

Yarın, yani 19 Aralık tarihinde saatler 07:35'i gösterdiğinde 27 derecede hava burcunun değişkeninde bir Dolunay gerçekleşecek.

Genç Kuşak Öne Çıkıyor

Hava burcundaki bu geniş etkiye sahip Dolunay ile birlikte galeyana gelme durumunun ne gibi boyutlara taşınacağına şahit olacağız. Özellikle de bu galeyana gelme dalgasına katılan siyasetçileri, sert konuşmalarla gaf arasında sıkışan açıklamaları dinleyeceğiz. Bir yandan siyasetin dili değişirken bir yandan da genç kuşağın yavaş yavaş siyaset arenasında ortaya çıkışıyla onların da nitelikli ve bilgilerini kullanmak istediklerini göreceğiz. Konuşanlar gençler, olacak.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

Özleyenler Derdini Belli Edecek

Yarın sırlı bir açıda Dolunay gerçekleştiği esnada güzellik gezegeni Venüs'ün de yavaşlaması, kişisel hayatlarımızda ve yuvamızda yaşadığımız sorunları gözle önüne serebilir. Evliliğinde kırılma anları yaşayanlar, ani kararıyla pişmanlığa kucak açabilirler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sebepler yüzünden evliliğini bitirmeye çalışan kişiler göreceğiz. "Ben ne yaptım!" sözü defalarca zikredilirken içsel sorgulamalar farklı bir boyutta karşımıza çıkacak. Bitmiş evliliklerin enkazında bağdaş kuranlar pişmanlıklarını daha yüksek sesle dile getirecekler.

Kâinat Çantasını Topladı ve Yola Çıktı

İçimizde ne varsa dışımız onu yansıtır sözünün hızlı akan bu dünyada karşılık bulamayacağını Dolunay'ın getirdikleri ile beraber daha net göreceğiz. Kafamızı dünyanın neresinden dışarı çıkarırsak çıkaralım, suçluluk, kaygı bozukluğu, yetememe, isteksizlik ve atalet duygusunu bir şekilde gündelik duygularımız arasına alacağız. Evrenin sadece tatlı duygular güden bir sinerjisi olmadığını kavrayacağız. Hal böyle olunca istediğimiz kadar kişisel gelişim öğretileriyle yeni ritüeller denesek de kâinat zamanın daha hızlı akması için elinden geleni yapacak. Kaderimizi yalnızca kolektif bir bilinç ile değiştirebileceğiz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Koç: Çevrendeki kişilerle sırlarını paylaşma konusunda başın ağrıyabilir. Evlilik hazırlığında olan bir Koç burcuysan, sevgilinle organizasyon ve alışveriş serüveniniz tüm gün sürebilir.

Boğa: Çözümsüzlükler karşısında pratik zekân ile öne çıkıyorsun. Yönetici gezegenin Venüs, yarın toprak burcundaki geri hareketine başlayacak. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, tanıştığın yeni kişiyle bağ kurabilirsin.

İkizler: Parasal konulara yönelik endişelerin çözümleniyor. Haftanın yorgunluğunu atmak için spa ve masaj keyfi yapmak isteyebilirsin.

Yengeç: Hayatın sana öğrettiklerini uygulamayı başarıyorsun. Venüs, karşıt burcundaki geri hareketine yarın başlıyor. Tarzında yapacağın değişiklik çevrenin seni konuşmasını sağlayacak.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

Aslan: Yaşam alanını yeniden düzenlemek isterken, nasıl değişiklikler yapabileceğini de iyice düşünmek isteyeceksin. Kendini yenileme isteğin hayatının her anına sirayet ediyor.

Başak: Beklentilerin artacağı bir döneme giriyorsun. Kendini kültürel ve fiziksel anlamda geliştirmek için olağan gücünle araştırmalara başlıyorsun.

Terazi: Çevrende meydana gelen olaylardan etkileneceğin bu günde radikal kararlar alacaksın. Mutfağını organize ederken, alışverişe çıkma isteğin artabilir.

Akrep: Hayatına yeni bir yol çizerken, yakınlarının destek olduğunu bilmek seni daha da güçlü yapacak. Yönetici gezegenin toprak burcundaki geri hareketine yarın başlıyor. Evin ile ilgili değiştirmek istediğin şeyleri yeniden değerlendiriyorsun.

Yay: Sorunların ortadan kaldırıyorsun. Yakın bir arkadaşının duygusal problemleriyle başa çıkamadığını hissedebilir; onunla daha çok zaman geçirerek, destek olmak isteyebilirsin.

Oğlak: Bazı konularda yanıldığını kabul edeceksin. Venüs Retro'su yarın burcunda başlıyor. Sosyal medya ile arana set koymayı düşünebilirsin.

Kova: Kaygılarını yönetmekte zorlanacağın bir gündesin. İlişkisi yeni sonlanmış bir Kova burcuysan, eski sevgilinin seninle iletişime geçmesi, özlem duygunu körükleyebilir.

Balık: Tatil gününde mesaiye kalmış olmak motivasyonunu bozabilir. Yakın arkadaşından ansızın gelen telefon, mutlu hissetmeni sağlayacak bir haber olabilir.

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