Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 18 Aralık 2021 Cumartesi

Aslan: Yaşam alanını yeniden düzenlemek isterken, nasıl değişiklikler yapabileceğini de iyice düşünmek isteyeceksin. Kendini yenileme isteğin hayatının her anına sirayet ediyor.
Başak: Beklentilerin artacağı bir döneme giriyorsun. Kendini kültürel ve fiziksel anlamda geliştirmek için olağan gücünle araştırmalara başlıyorsun.
Terazi: Çevrende meydana gelen olaylardan etkileneceğin bu günde radikal kararlar alacaksın. Mutfağını organize ederken, alışverişe çıkma isteğin artabilir.
Akrep: Hayatına yeni bir yol çizerken, yakınlarının destek olduğunu bilmek seni daha da güçlü yapacak. Yönetici gezegenin toprak burcundaki geri hareketine yarın başlıyor. Evin ile ilgili değiştirmek istediğin şeyleri yeniden değerlendiriyorsun.
Yay: Sorunların ortadan kaldırıyorsun. Yakın bir arkadaşının duygusal problemleriyle başa çıkamadığını hissedebilir; onunla daha çok zaman geçirerek, destek olmak isteyebilirsin.
Oğlak: Bazı konularda yanıldığını kabul edeceksin. Venüs Retro'su yarın burcunda başlıyor. Sosyal medya ile arana set koymayı düşünebilirsin.
Kova: Kaygılarını yönetmekte zorlanacağın bir gündesin. İlişkisi yeni sonlanmış bir Kova burcuysan, eski sevgilinin seninle iletişime geçmesi, özlem duygunu körükleyebilir.
Balık: Tatil gününde mesaiye kalmış olmak motivasyonunu bozabilir. Yakın arkadaşından ansızın gelen telefon, mutlu hissetmeni sağlayacak bir haber olabilir.