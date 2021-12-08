Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Tecrübelerinin sana kazandırmış olduğu olgunluğu çevrene yansıtmayı başarıyorsun. Bir süredir değişen beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenlemek isteyeceksin.

Boğa: Sabırlı kişiliğin sayesinde birçok konuda avantaj elde ediyorsun. Eğer devam eden bir ilişkin varsa sevgilin ile geleceğin hakkında konuşmalar yapabilirsin.

İkizler: Hayatına yön veren konuların peşinden gidiyorsun. Arkadaşlık ilişkilerinde güvenilirliğinden şüpheye düştüğün kişileri hayatında daha fazla tutmak istemeyeceksin.

Yengeç: Kişisel zevklerin değişmeye başlıyor. Bu doğrultuda yapacağın harcamalar artış gösterecek. Çalıştığı işten memnun olmayan bir Yengeç burcuysan, iş değişikliği gündemine gelebilir.

Aslan: İsteklerine daha rahat odaklanmaya başlıyorsun. Kardeşi olan bir Aslan burcuysan, kardeşinin evliliğe dair bir karar aldığını öğrenebilir ve onun mutluluğunu paylaşmak isteyebilirsin.

Başak: Yeni rutinler belirlerken, gece atıştırması ve zararlı besinlerden uzak durmak isteyeceksin. İdeal kilona ulaşmak için daha fazla çaba harcayıp düzenli olarak spor yapmak isteyebilirsin.

Terazi: Kariyerin ile ilgili önemli kararlar gündemine gelecek. Her ne kadar mantığınla hareket etmek istesen de duyguların işin içine karışabilir. Evcil hayvanın varsa sağlığı ile ilgili gündemin değişebilir.