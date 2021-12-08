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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 00:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 00:36

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 8 Aralık 2021 Çarşamba günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 8 Aralık 2021 Çarşamba günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Aralık 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Aralık 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KENDİMİZİ HATIRLATMAK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Tecrübelerinin sana kazandırmış olduğu olgunluğu çevrene yansıtmayı başarıyorsun. Bir süredir değişen beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenlemek isteyeceksin.

Boğa: Sabırlı kişiliğin sayesinde birçok konuda avantaj elde ediyorsun. Eğer devam eden bir ilişkin varsa sevgilin ile geleceğin hakkında konuşmalar yapabilirsin.

İkizler: Hayatına yön veren konuların peşinden gidiyorsun. Arkadaşlık ilişkilerinde güvenilirliğinden şüpheye düştüğün kişileri hayatında daha fazla tutmak istemeyeceksin.

Yengeç: Kişisel zevklerin değişmeye başlıyor. Bu doğrultuda yapacağın harcamalar artış gösterecek. Çalıştığı işten memnun olmayan bir Yengeç burcuysan, iş değişikliği gündemine gelebilir.

Aslan: İsteklerine daha rahat odaklanmaya başlıyorsun. Kardeşi olan bir Aslan burcuysan, kardeşinin evliliğe dair bir karar aldığını öğrenebilir ve onun mutluluğunu paylaşmak isteyebilirsin.

Başak: Yeni rutinler belirlerken, gece atıştırması ve zararlı besinlerden uzak durmak isteyeceksin. İdeal kilona ulaşmak için daha fazla çaba harcayıp düzenli olarak spor yapmak isteyebilirsin.

Terazi: Kariyerin ile ilgili önemli kararlar gündemine gelecek. Her ne kadar mantığınla hareket etmek istesen de duyguların işin içine karışabilir. Evcil hayvanın varsa sağlığı ile ilgili gündemin değişebilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!

Akrep: Yılın başından beri üzerinde çalıştığın konular hakkında bugün bir sonuca ulaşacaksın. Yönetici gezegenin, şans gezegeni ile sert bir diyalog halinde. Maddi konularda beklemediğin harcamalar gündeme gelebilir.

Yay: Aldığın kararları hayata geçirmek için harekete geçeceksin. Kendini işini kurmayı düşünen bir Yay burcuysan, fikirlerini güvendiğin birine açmak isteyebilirsin.

Oğlak: Kararsız kaldığın konularda, bir büyüğüne danışman çözüm yolunu bulmanı kolaylaştırabilir. Yaşam alanınla ilgili yapacağın değişiklikler ile evinin havasını değiştireceksin.

Kova: Kararlarınla güne damga vuracaksın. Çevrendeki kişiler verdiğin tepkilere oldukça şaşıracak. Çocukları olan bir Kova burcuysan, çocukluklarının hayatları ile ilgili değişiklikler söz konusu olabilir.

Balık: Son günlerde çevrendeki kişilerin hayatına karışma isteklerinin önüne geçeceksin. Kendinde eksik gördüğün konuları geliştirmek için daha fazla çaba göstermeye karar verebilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!

KENDİMİZİ HATIRLATMAK

İyisiyle Kötüsüyle

Hatırlanmak, ne kadar özel bir duygudur. Kimi zaman biz de hatırlarız ve bu hatırlama seansı ya tebessümle ya da gözyaşlarıyla biter. Ancak hatırlayıp tekrardan o anları zihnimizde yaşadığımız için kendimize kızmayız. Çünkü biliriz ki aynı bu şekilde kendimizi hatırlatmanın verdiği duygusal ağırlık çok farklı bir mertebedir.

Kova Çağı'ndayız dile kolay… Zamanı yakalamak ise bir o kadar zor. Durum böyle olunca hayatımızdaki her dakikanın verimli geçmesini istiyoruz. Her daim hatırı sayılır cümleler sarf etmek, güzel duygular gütmek istiyoruz. Hayatta kendimizi bir şekilde hatırlatmak ise başka bir duygu…

Bir Nevi Miras Gibi…

Daha önceki yazılarımda da çokça kaleme aldığım gibi kendimizi hatırlatmak, en kötü ismimizin çocuklarımızın torunları tarafından bile zikredilip yad edilmesi önemli bir noktadır. Hayattaki amaçlarımızı simgeleyen kendimizi hatırlatma serüveni manevi doygunluğun en önemli duraklarından bir tanesidir. Maddi kaynakların ağırlıkta olduğu bir mirasta ne kadar tatminlik getirdiği söylense de yaptıklarıyla hatırlanan bir kişinin ileriye dönük bırakacağı miras daha müstesnadır.

Davranışların Hatırı Sayılır

İçsel disiplin anlayışımıza bugünlerde format atacağız. Kendi kurallarımızı ve prensiplerimizi de hatırlatmaktan geri düşmeyeceğiz. Bir yanımızda nostalji rüzgarları eserken bir yanımızda da geleceğe dair önemli adımlar atmak en önemli gayemiz olacak. 2022'ye doğru yürürken kendimizi de yeniden hatırlayacağız.

  • Ailemizle uzun bir süredir ayrıysak bu ayrılığa bir son vermek, onlarla yeniden görüşmek isteyeceğiz. Buzları eriteceğiz.
  • Uzun zamandır uğramadığımız adreslere bir daha yolumuz düşebilir.
  • Konfor alanımızı terk edebiliriz.
  • Yeni insanlarla tanışıp düşünce alışverişi yapabiliriz.
  • Kafa karışıklığımız varsa başarının kapılarını artık aralamak isteyeceğiz.
  • İşimizle ve sosyal yaşantımızla ilgili bazı şüphelerimiz varsa bu şüpheleri ardımızda bırakmak isteyeceğiz
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük burç yorumları!
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