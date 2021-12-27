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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:02

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 27 Aralık 2021 Pazartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 27 Aralık 2021 Pazartesi günü için günlük burç yorumları…

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Aralık 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Aralık 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE AKREP BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

2022'DE AKREP BURCUNU NE BEKLİYOR?

Hayatınızı İlmek İlmek Öreceksiniz

Siz elinizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanmak isteyen bir burçsunuz. Bunu yıl boyunca yaşamınızın her alanında hissettireceksiniz. Tabiri caizse pratik yapınız davranışlarınızdaki rotayı çizecek, güzel gelişmeler birer inci gibi önünüze gelirken, zorlandığınız detayları rahatlıkla çözebildiğinizi fark edeceksiniz. Kendinizi yeniden keşfetmek için bir zamana bağlı kalmayacaksınız.

  • Kendinize harcama yapmadığınızı düşünebilir, imkanlarınızı bir gayrimenkul sahibi olmak için zorlayabilirsiniz. Bunu hak ettiğinizi düşüneceğinizin altını çizen gök kubbe maddi imkanlarınızı ölçeceğinizi vurguluyor.

Yenilenmenin Zamanı Geldi

2022'nin Nisan ayından itibaren birçok güzel gelişmenin bir anda yaşanması, bütün hayal kırıklıklarınızın ortadan kalkacağını işaret ediyor. Bu yıl aklınızı yoran davranışları ardınızda bırakmak isteyecek ve zihinsel anlamda kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Hali hazırda eğitiminiz devam ediyorsa, sosyal alışkanlıklarınıza ara verip bu alanda bir adım ileriye gitmek isteyeceksiniz. Kendi sınırlarınızı yine kendiniz belirleyeceksiniz. Kaygıları zihninizden uzak tutmanın tek yolu zihinsel meşguliyet yaratmak olacak.

  • Bu yıl okuma alışkanlığınıza her zamankinden daha çok hız vereceksiniz.
  • İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysanız daha önce sizin gibi aynı yollardan geçmiş birisi ile yakın ilişkide bulunacaksınız. Ortak acılar uzun süreli hikayelerin başlangıcı olabilir.
  • Bakış açınızı değiştirecek eski size meydan okuyacaksınız.
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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Risk Almak Kaderinizde Var

Olanlarla yetinmek size yeterli gelmeyecek, hem de 2022 gibi bir yılda… Gök kubbe çevrenizdeki kişilerden çok kendinizle rekabete gireceğinizin altını çizerken hata yapma payınızın olabileceğini gözler önüne seriyor. Ekim ayından sonra yönetici gezegeniniz Mars'ta geri giderken bir yandan da burcunuzda bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu da radikal kararları beraberinde getirecek.

  • Yönetici gezegeniniz hava burcunda geri gitmeye başlıyor. 80 gün sürecek bu devri alem belki de daha önce söylenmemiş sözleri dilinize dökerken yapamam dediğiniz birçok köklü adımı da atmanızı sağlayacak.
  • 25 Ekim tarihinde yaşanacak Yeniay, artık bazı düzenleri yeniden inşa etmeniz konusunda sizi uyaracak.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysanız; Sevgilinizden uzak kalmak konusunda epey zorluk yaşayabilirsiniz. Özlem ağır basacak.

Kalbi boş bir Akrep burcuysanız; Sıradan bir "selam!" sözcüğü nelere kadirmiş diyeceksiniz.

2021'nin İlk Dört Ayında;

  • Başkaları tarafından da takdir göreceksiniz.
  • Çalıştığınız iş, içsel sıkıntılarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacak.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

  • Hatalarınızı kabul edeceksiniz.
  • Özellikle de Temmuz ayında istekleriniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz.

2021'in Son Dört Ayında;

  • Paranızı doğru kullanacaksınız.
  • Güven duygunuzu sınayacaksınız.
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Koç: Yoğun bir programının olmasından dolayı gün içerisinde birçok konuyla ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Kullandığın teknolojik cihazlarda ani bozulmalar, bütçeni aşacak masraflara neden olabilir.

Boğa: Güne hızlı ve iş odaklı başlaman rekabeti, temasla yaşamana neden olabilir. Rekabet ortamında yorulduğunu hissetmen, farklı arayışlara yönelmeni sağlayabilir.

İkizler: Kendin için aldığın kararları ve hedefleri tekrar gözden geçirmeye karar veriyorsun. Çizdiğin yoldan ilerlemek heyecanını artırıyor. Kilo problemi olan bir İkizler burcuysan, yeni bir diyet programına başlayabilirsin.

Yengeç: Bir yandan sorumluluklarınla uğraşırken, bir yandan da etrafındaki insanlarla vakit geçirmek isteyeceksin. Bu durum seni beklediğinden fazla yıpratabilir.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Aslan: İsteklerin ve arzularını yerine getirmek için kendinden emin tavırlar sergileyeceksin. Bu süreçte kendi yolunu bulurken, kişisel gelimine de katkı sağlayacaksın.

Başak: Yaşam alanına dair yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Fikirlerini değerlendirerek, evinin atmosferini değiştirmek için harekete geçiyorsun.

Terazi: Kendi işini yapan bir Terazi burcuysan, ortaklık gibi konular gündeme gelebilir. İşini büyütmek adına alacağın karar, kendi içinde uzun sorgulamaları da getirebilir.

Akrep: Hayatına yeni bir soluk getirmek için hareket geçmeye hazır hissedebilirsin. Hem maddi hem de manevi olarak neye ihtiyacın olduğunu sorgulayacaksın.

Yay: Başkalarının ne söylediğini senin için önemsiz gibi gözükse de kendine küçük notlar almayı ihmal etmek istemeyeceksin. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, sevgilinin sürprizi ayaklarını yerden kesecek.

Oğlak: Belirsizliğe sahip ilişkilerde, kara bulutları ortadan kaldırmak için daha fazla çaba göstereceksin. Sanatla ilgilenen bir Oğlak burcuysan, yaratıcılığını farklı alanlarla birleştirmek için araştırmalarına hız vereceksin.

Kova: Sinema, tiyatro gibi sosyal ortamlara ve konulara daha çok vakit ayırırken, kendi isteklerine yoğunlaşacaksın. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerine zaman ayırmadığına dair eleştiri oklarına maruz kalabilirsin.

Balık: Yeteneklerin sayesinde insanları etkilemeyi başarıyorsun. Eğer çalışmayan bir Balık burcuysan ve katılacağın iş görüşmelerin varsa, olumlu geri dönüşler alabilirsin.

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