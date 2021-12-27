Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 27 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Aslan: İsteklerin ve arzularını yerine getirmek için kendinden emin tavırlar sergileyeceksin. Bu süreçte kendi yolunu bulurken, kişisel gelimine de katkı sağlayacaksın.

Başak: Yaşam alanına dair yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Fikirlerini değerlendirerek, evinin atmosferini değiştirmek için harekete geçiyorsun.

Terazi: Kendi işini yapan bir Terazi burcuysan, ortaklık gibi konular gündeme gelebilir. İşini büyütmek adına alacağın karar, kendi içinde uzun sorgulamaları da getirebilir.

Akrep: Hayatına yeni bir soluk getirmek için hareket geçmeye hazır hissedebilirsin. Hem maddi hem de manevi olarak neye ihtiyacın olduğunu sorgulayacaksın.

Yay: Başkalarının ne söylediğini senin için önemsiz gibi gözükse de kendine küçük notlar almayı ihmal etmek istemeyeceksin. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, sevgilinin sürprizi ayaklarını yerden kesecek.

Oğlak: Belirsizliğe sahip ilişkilerde, kara bulutları ortadan kaldırmak için daha fazla çaba göstereceksin. Sanatla ilgilenen bir Oğlak burcuysan, yaratıcılığını farklı alanlarla birleştirmek için araştırmalarına hız vereceksin.

Kova: Sinema, tiyatro gibi sosyal ortamlara ve konulara daha çok vakit ayırırken, kendi isteklerine yoğunlaşacaksın. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerine zaman ayırmadığına dair eleştiri oklarına maruz kalabilirsin.

Balık: Yeteneklerin sayesinde insanları etkilemeyi başarıyorsun. Eğer çalışmayan bir Balık burcuysan ve katılacağın iş görüşmelerin varsa, olumlu geri dönüşler alabilirsin.