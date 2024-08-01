Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
12:02
Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir
Ağustos ayının ilk haftalarında Eyyam-ı Bahur ile birlikte yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu sıcak sıcak hava dalgasının özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini belirterek, "Cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişimi var" dedi.