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Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:02

Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Ağustos ayının ilk haftalarında Eyyam-ı Bahur ile birlikte yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu sıcak sıcak hava dalgasının özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini belirterek, "Cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişimi var" dedi.

İHA
Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Türkiye'de bu yaz hava sıcaklıkları mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Yetkililer Ağustos'un ilk haftalarından itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yurtta etkili olacağını hatırlattı. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise sıcaktan dolayı yoğun bakıma yatan hastalarını olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

"AŞIRI STRES, ANKSİYETE, SALDIRGANLIK GİBİ DÜRTÜLERE YOL AÇABİLİR"

Profesör Dr. Özkaya şunları söyledi:

"Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz.

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Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Bu sıcak hava dalgasından sonra özellikle 2000'li yıllardan sonra Avrupa'da çok sayıda insanın kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz.

Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Vatandaşlara sesleniyoruz. Eğer kalp ve akciğer hastasıysanız bu sıcak havalarda özellikle dikkat etmelisiniz. Çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmamalısınız. Mümkün olduğunca başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin uyarılarına kulak vermenizi istiyoruz.

Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Sıcak havalar sadece hasta ve yaşlı kişileri değil normal insanları da etkileyecek. Aşırı stres, anksiyete, saldırganlık gibi içgüdüsel dürtülere de yol açabilir."

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