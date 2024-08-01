Uzman isimden dikkat çeken Eyyam-ı Bahur uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

"AŞIRI STRES, ANKSİYETE, SALDIRGANLIK GİBİ DÜRTÜLERE YOL AÇABİLİR"

Profesör Dr. Özkaya şunları söyledi:

"Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz.