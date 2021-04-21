Uzman isimden son dakika meteoroloji açıklaması: İstanbul’un özellikleri değişecek!

Son dakika haberler:İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, küresel sıcaklığın son 10 yılda 1,2 santigrat derece arttığını vurguladı. "Dünya olarak artık neredeyse dönülmez bir noktadayız. Küresel ısınma, Doğu Karadeniz bölgesinde kuraklık yaşanmasına, ülke genelinde taşkınlar ve kasırgalar meydana gelip, pek çok canlı türünün yok olmasına neden olacak. İstanbul'un ise meteorolojik bütün özellikleri değişecek, yaz aylarında yaşanılmayacak kadar sıcaklık ve şiddetli seller meydana gelecek" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları