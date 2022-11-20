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Haberler Yaşam Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 08:00

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını beraberinde getiriyor. MEB tarafından düzenlenen sınavla birlikte uzman öğretmen maaş farkı da konuşulmaya başladı. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve tecrübelerine göre unvan kazanacakları bu sınavın sonuçları ardından yeni özlük hakları bekleniyor. Sınava giren binlerce aday uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. 2022 Uzman öğretmen maaşları ve tazminatı en çok araştırılanlar arasında. Peki, uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar…

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama işlemleri 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen uzman ve başöğretmenlik sınavı ardından başladı. Öğretmenlerin mesleki donanımlarına katkı sağlayacak yeni unvanlar maaş noktasında da etkili olacak. Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Bu noktada öğretmen maaşları da araştırılanlar arasında. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtlar…

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik maaşı farkı en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

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Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan kanun ile sınavda 100 üzerinden 70 puan alarak uzman öğretmen olmaya hak kazanmış öğretmenler bir derece atlayacak ve maaşlarına ek 1342 TL yatırılacak.

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11 bin 819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13 bin 161 TL maaş alacak.

Uzman öğretmen maaşı hesaplama işlemleri şimdiden gündemdeki yerini aldı.

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

UZMAN ÖĞRETMENLİK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanması ardından uzman öğretmen olmaya hak kazanan adaylar 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak uygulama ile ek maaşlarını almaya başlayacak.

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