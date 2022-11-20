Haberler Yaşam Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 08:00

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını beraberinde getiriyor. MEB tarafından düzenlenen sınavla birlikte uzman öğretmen maaş farkı da konuşulmaya başladı. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve tecrübelerine göre unvan kazanacakları bu sınavın sonuçları ardından yeni özlük hakları bekleniyor. Sınava giren binlerce aday uzman öğretmenlik maaşı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. 2022 Uzman öğretmen maaşları ve tazminatı en çok araştırılanlar arasında. Peki, uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar…