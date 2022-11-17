Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika? MEB giriş belgesi sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.11.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 14:23

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. 19 Kasım Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek olan bu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar bu noktada gerek sınav giriş belgeleri gerekse sınava ilişkin diğer detayları araştırmaya başladı. Bu noktada "Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, sınav ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruya göre; 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, sınav ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika? İşte tüm detaylar.