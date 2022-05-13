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Haberler Yaşam Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi
Giriş Tarihi: 13.05.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 18:51

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

Başöğretmenlik sınavı tarihi belli oldu. Böylece uzman öğretmenlik sınavına girmek isteyen adaylar için yeni bir döneme girildi. Binlerce öğretmen uzman öğretmenlik soruları ve konularını merak ediyor. Başöğretmenlik nasıl yapılacak da cevabı aratılan sorulardan biridir. Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak 2022? İşte detaylar…

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

Uzman Öğretmenlik hakkında açıklama Milli Eğitim Bakanlığınca yapıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte başöğretmenlik sınavı başvuru şartları düzenlendi. Peki, uzmanlık sınavı konuları ve soruları ne? İşte detaylar…

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanı Özer, sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

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Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Eğitim programı başvuruları 1 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz - 05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ŞARTLARI

MADDE 22- (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 23- (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

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