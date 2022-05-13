Haberler Yaşam Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

Giriş Tarihi: 13.05.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 18:51

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak? MEB Başöğretmenlik sınavı şartları ve eğitim takvimi

Başöğretmenlik sınavı tarihi belli oldu. Böylece uzman öğretmenlik sınavına girmek isteyen adaylar için yeni bir döneme girildi. Binlerce öğretmen uzman öğretmenlik soruları ve konularını merak ediyor. Başöğretmenlik nasıl yapılacak da cevabı aratılan sorulardan biridir. Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak 2022? İşte detaylar…