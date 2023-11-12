Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

Uzman öğretmenlik sınavı Kasım ayında gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi için geri sayım başladı. Ekim ayında tamamlanan başvuruların ardından sınav yerleri açıklaması bekleniyor. Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri bekleniyor. 81 ilde gerçekleşecek sınav ile başöğretmen ve uzman öğretmen unvanları alınacak. Peki; MEB ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 ÖKBYS sınav takvimi.