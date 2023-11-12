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Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 12.11.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 15:26

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

Uzman öğretmenlik sınavı Kasım ayında gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi için geri sayım başladı. Ekim ayında tamamlanan başvuruların ardından sınav yerleri açıklaması bekleniyor. Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri bekleniyor. 81 ilde gerçekleşecek sınav ile başöğretmen ve uzman öğretmen unvanları alınacak. Peki; MEB ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 ÖKBYS sınav takvimi.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi belli oldu. MEB sınav takvimi ile takip edilen süreçte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı (ÖKBYS) tarihi, sınav yerleri araştırılıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2023 uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi alma tarihi!

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLINE OLACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik kariyer sınavının çevrimiçi yapılacağını ifade etti.

19 Kasım tarihindeki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrim içi olarak yapılacak.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

SORULAR VE CEVAPLAR 20 KASIMDA YAYIMLANACAK!

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım tarihinde; sınav sonuçları, 24 Kasım tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

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