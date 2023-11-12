Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? MEB ÖKBYS sınav takvimi ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı online mı yüz yüze mi?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.



Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.